عماد أبوهاشم: "زبيبة الصلاة على وجوه الإخوان صناعية.. بيعملوها بالمكوى"

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قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن الدين الإسلامي لدى جماعة الإخوان مختلف تمًاما عن الدين الإسلامي الصحيح، موضحًا أن الدين لدى الإخوان 6 أركان.. أخرهم الحكم؛ وهذا موجود في رسائل مؤسس الجماعة الإرهابية حسن البنا.



وأوضح "أبو هاشم"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن الإسلام لدى الجماعة مجرد طقوس، ومظاهر تستخدم للدعاية من أجل الترويج لتجارتهم، مضيفًا: "زبيبة الصلاة على وجوه الإخوان صناعية، بيعملوها بالمكوى، ويطيلون اللحى من أجل خداع الناس في تجارة".



وأوضح أن "الإخوانية عقيدة قائمة على تعاليم البنا وليس القرآن والسنة"، لافتًا إلى أن الجماعة الإرهابية تكفر من يعارضها، وتتخذ الدين الإسلامي وسيلة لتحقيق أهدافها.



ونوه القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا إلى أن الجماعة تحظرع لى أعضائها مخالفة رسائل الإرهابي حسن البنا، مردفًا: "هم يبيحون السرقة والقتل لتحقيق أهدافهم باسم الدين، ويقولون لمن يقوم بذلك أنها طاعات وتقربا إلى الله وإذا توفى الشخص أثناء أداء تكليفه من الجماعة فهو شهيد".



ولفت القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا إلى أن الجماعة لديهم مسلمات ويقين لايمكن لأعضائها أن ينكروها، متابعًا: "الجماعة تجند الأشخاص بالقسم والطاعة، وتطبق الحاكمية والبراء والولاء.



وتابع: "الإخوان يجندون الأشخاص الضعفاء والقابلين للسيطرة عليهم، حيث تعمل على قتل الإنسانية داخل نفوس أعضائها"، مشيرا إلى أن أعضاء الجماعة الإرهابية يتصارعون على طاعة القيادات.



واستطرد القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا قائلًا: "الإخوان يعتبرون التعاليم السرية للتنظيم سنة يجب العمل به"، مردفًا:" قاعدة الإخوان الإرهابية إذا لم تكن مع الجماعة فأنت تموت".



هذا وقد واصل المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، لليوم الثالث على التوالي، فضح الجماعة الإرهابية، وكشف كواليس وصراعات الجماعة على المال والسلطة ومخططاتهم لضرب المجتمع المصري والتفرقة بين أبناء الوطن.

