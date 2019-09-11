"التموين" تعتذر عن حدوث خطأ فى منظومة الحذف من البطاقات

اعتذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن حدوث خطأ في النظام الخاصة بتقديم التظلمات، حيث ظهرت رسالة نصية للكثير من المواطنين تفيد بأنه تم قبول التظلم بينما التظلمات ما زلت في مرحلة الفحص.





عدد المتظلمين

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن عدد من قاموا بتقديم تظلم على حذفهم من البطاقات التموينية في المراحلة الرابعة من تنقية الدعم نحو 629144 الف طلب على عدد 280 ألف بطاقة تموينية لم يتم الانتهاء منها بعد .





متي يتم وقف صرف المقررات التموينية

قالت وزارة التموين أن وقف صرف المقررات التموينية للمحذوفين من النظام من المقرر أن يتم بداية من اكتوبر المقبل مع استمرار صرف نقاط الخبز على أن تنتهى الوزارة من مرحلة فحص التظلمات نهاية شهر سبتمبر الجارى.





وأعلنت الوزارة أن 28 أغسطس الماضي آخر موعد؛ لتلقي تظلمات أصحاب البطاقات التموينية غير المستحقين من دعم البطاقات، وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية، للمستبعدين من المرحلة الرابعة، ومن يثبت استحقاقه للدعم يجرى إعادة إدراجه ضمن منظومة السلع التموينية.





معايير الحذف من الدعم التمويني

وأعلنت الوزارة في بيان لها أن المرحلة الرابعة للمستبعَدين من البطاقات التموينية تستهدف 300 ألف بطاقة تموينية غير مستحقة للدعم، وفقاً لمحدّدات لجنة العدالة الاجتماعية جاءت على النحو التالى:





الأسر التى تستهلك كهرباء بقيمة 1000 كيلووات فأكثر شهرياً، أو لديها أكثر من 3 سيارات ملاكى، أو لديها قيمة مضافة بأكثر من 200 ألف جنيه، أو تدفع ضرائب أكثر من 100 ألف، أو لديها سيارة فارهة موديل أحدث من 2013.





الأسر التى تملك حيازة زراعية بأكثر من 15 فداناً، أو تسدد جمارك صادرات وواردات بأكثر من 100 ألف جنيه، أو تستهلك خدمات موبايل بأكثر من 800 جنيه شهرياً، ومصاريف دراسية بأكثر من 50 ألف جنيه أو الأسرة التى بها من يعمل فى وظائف عُليا بالحكومة، ويزيد مرتبها على 15 ألف جنيه شهرياً.





واستمر موقع الوزارة في استقبال طلبات التظلم من المواطنين المعترضين على حذفهم من منظومة المقررات التموينية ضمن المراحة الرابعة من خطة التنقية حتى نهاية شهر أغسطس الماضي.





متي يتم إضافة المواليد

أكد مصدر مسؤول في وزارة التموين خلال تصريحات صحفية انه من المقرر أن يقوم مجلس الوزراء بتحديد مصير موعد إضافة المواليد إلى البطاقة خلال الأسبوع الأول من سبتمبر الجارى وذلك بعد النظر إلى الأعداد المحذوفة بشكل نهائى من قاعدة البيانات من فئة غير المستحقين، واختيار الفئات الأكثر احتياجاً التى تحتاج إضافة مواليدها، ووقتها سيجرى إعلان موعد الإضافة وعدد المواليد المستحقين للإدراج فى منظومة الدعم.