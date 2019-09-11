شوقي السعيد لـ "الفجر الرياضي" : لاعب كبير في الزمالك قالي لازم تزعق للمدرب عشان يحترمك
الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 09:32 م
Advertisements
أحمد شاكر - مصطفى صابر
Advertisements
Advertisements
تحدث شوقي السعيد لاعب الزمالك والإسماعيلي السابق عن وجود طريقة غريبة لكي تلعب أساسياً قس نادي الزمالك في عهد المدرب إيناسيو.
قال شوقي السيعد في حوار خاص لـ "الفجر الرياضي": " في بعض اللاعيبة قالتلي أنت لازم تكون قليل الأدب وتشتم المدرب عشان خاطر تلعب، وفي لاعيبة كانت بتعمل كدة، وكانوا بيلعبوا وكمان في لاعب شتم إيناسيو في وجهة وقال للمترجم ترجمله".
Advertisements
- أحمد مرتضى يقدم تقريرا مفصلا لإيناسيو عن لاعبي الزمالك
- أحمد مرتضي يؤكد: إنتهاء أزمة توفيق مع إيناسيو
- المدير الفني للشمس لـ"الفجر الرياضي": نسعى للحفاظ على القمة ونملك لاعبين أصحاب طموح
- أحمد سامي: لاعيبة الدوري المصري "نصابة"
- أحمد سامي: لاعبية الدوري المصري نصابة
- أحمد السيد: اللعب للأهلي يحتاج مواصفات خاصة
- نجوم الرياضة يحضرون عزاء عمرو فيهم لاعب الزمالك والإسماعيلي السابق "صور"