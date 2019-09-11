شوقي السعيد لـ "الفجر الرياضي" : لاعب كبير في الزمالك قالي لازم تزعق للمدرب عشان يحترمك

قال شوقي السيعد في حوار خاص لـ "الفجر الرياضي": " في بعض اللاعيبة قالتلي أنت لازم تكون قليل الأدب وتشتم المدرب عشان خاطر تلعب، وفي لاعيبة كانت بتعمل كدة، وكانوا بيلعبوا وكمان في لاعب شتم إيناسيو في وجهة وقال للمترجم ترجمله".



