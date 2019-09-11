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شوقي السعيد لـ "الفجر الرياضي" : لاعب كبير في الزمالك قالي لازم تزعق للمدرب عشان يحترمك

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 09:32 م
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شوقي السعيد لـ الفجر الرياضي : لاعب كبير في الزمالك قالي لازم تزعق للمدرب عشان يحترمك
شوقي السعيد
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أحمد شاكر - مصطفى صابر
 
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تحدث شوقي السعيد لاعب الزمالك والإسماعيلي السابق عن وجود طريقة غريبة لكي تلعب أساسياً قس نادي الزمالك في عهد المدرب إيناسيو.


قال شوقي السيعد في حوار خاص لـ "الفجر الرياضي": " في بعض اللاعيبة قالتلي أنت لازم تكون قليل الأدب وتشتم المدرب عشان خاطر تلعب، وفي لاعيبة كانت بتعمل كدة، وكانوا بيلعبوا وكمان في لاعب شتم إيناسيو في وجهة وقال للمترجم ترجمله".

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