اليوم على اليوتيوب من "مزيكا".. كليب "يامدلع" لـ أحمد سعد

طرحت شركة "مزيكا"، على اليوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، للفنان أحمد سعد، فيديو كليب جديد بعنوان "يامدلع".





أغنية "يا مدلع"، من كلمات أيمن الطويل، وألحان محمد حمدي، وتوزيع أشرف البرنس، ومن إخراج النمساوى إيديسون أبا كارديس.





الكليب تم تصويره في النمسا في مدينة سالزبورج وهي رابع أكبر مدينة نمساوية ومسقط رأس الموسيقار الشهير موزارت.





وتتميز سالزبورج بمناظرها الطبيعية الخلابة وبسلسلة من البحيرات العذبة.. واستغرق تصوير الكليب يومين وشارك فيه مجموعة كبيرة من الموديلز والراقصات من النمسا، أما الموديل الرئيسية فكانت من ألمانيا.





وصرح الفنان أحمد سعد بقوله "تم إعداد وتجهيز التصوير فى أكثر من شهر وتم الاستقرار على فكرة بسيطة تعبر عن الفرح والبهجة، وتطلبت أن أقوم بمعاكسة الموديل، وفى بعض المشاهد كنت أحدثها بكلمات غزل باللغة العربية، فكانت الموديل تضحك وتجيبنى باللغة الألمانية.





وأضاف أحمد سعد اخترت تصوير أغنية "يا مدلع" حتى أقدم شكلا جديدا لأغنية راقصة ومبهجة وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.





أغنية "يا مدلع" هى إحدى أغنيات ألبوم أحمد سعد الجديد الذى سوف تطرحه شركة "مزيكا" خلال الفترة القادمة.





وتقول كلمات الأغنية الأغنية:





يامدلع يامدلع ياسايبنى فى نار قلبى مولع

طب كلمة بس يا ابو الكلام خالص

ده انت اللى من الآخر ياواد خالص

ريحنى قول يا ابن الحلال حاجه

ده انا فيك وقعت وقلبي مش خالص



