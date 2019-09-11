معهد "سرب" يوقع سبع اتفاقيات دولية في تخصصات الخطوط الحديدية

وقع المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب)، اليوم، سبع اتفاقيات دولية هامة مع عدد من الجهات الدولية المعتمدة وذات الخبرة الكبيرة في المجالات الفنية ودقيقة التخصص في صناعة الخطوط الحديدية.

وأوضح مدير عام المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية، عبدالعزيز الصقير، أن الاتفاقيات التي وقعها المعهد شملت اتفاقيات تدريبية وأكاديمية لتعزيز تخصصات فنية متعددة ومنها : صيانة البنية التحتية، صيانة وتشغيل الإشارات والاتصالات والتحكم، صيانة العربات والقاطرات ، إدارة وتشغيل المحطات وخدمات المسافرين والشحن، ادارة تقييم المخاطر في النقل (السككي)، الأمن والسلامة المهنية في السكك الحديدية والعديد من المهارات الفنية والتشغيلية الحيوية، انطلاقا من حرص المعهد على تعزيز شراكته الدولية مع مؤسسات أكاديمية دولية متخصصة في تأهيل العاملين بصناعة الخطوط الحديدية حول العالم.

وبين الصقير أن (سرب) نجح -بفضل الله- في توقيع اتفاقيات مع مؤسسات أكاديمية وتدريبية لها مكانتها المرموقة دوليًا ، حيث وقع المعهد مع شركة آديف الإسبانية، أحد الشركات المتحالفة لتشغيل مشروع قطار الحرمين السريع والمالكة للبنية التحتية لشبكة الخطوط الحديدية في أسبانيا، وأكاديمية شركة "دوتشيه بان" الألمانية المتميزة دوليًا بتقديم الدورات والبرامج التطويرية في المجالات الفنية والمهنية والسلامة ، وشركة "تي يو ڤي رايلاند" الدولية والرائدة في تقديم الاختبارات المستقلة والتفتيش لضمان الجودة الأمن والسلامة ، حيث تقدم العديد من الشهادات في مجالات الجودة ونقل المواد الخطرة ، ووقع سرب مع المجلس البريطاني لامتحانات السلامة و الصحة المهنية ، ويعتبر المجلس منظمة دولية متخصصة في تقديم العديد من الشهادات الاحترافية في مجالات السلامة والصحة المهنية ومنها : شهادة المجلس البريطاني لامتحانات الصحة والسلامة المهنية NEBOSH وشهادة التحكم والسيطرة على المواد الخطرة على الصحة COSHH ، كما وقع المعهد مع جامعة بيرمنجهام البريطانية ممثلة بقسم هندسة القطارات ، ووقع المعهد كذلك مع كلية القطارات السريعة في بيرمنجهام والتابعة لمركز ابحاث الخطوط الحديدية في جامعة بيرمنجهام ، وأكاديمية الخطوط الحديدية بجنوب افريقيا، وهي أكاديمية متخصصه في مجال صناعة الخطوط الحديدية وتتبع لشركة ترانزنت الخطوط الحديدية الجنوب أفريقية، وتقدم هذه الأكاديمية العديد من البرامج التدريبية القصيرة المتخصصة في مجال صناعة الخطوط الحديدية .

وحول أهمية هذه الاتفاقيات، بيّن الصقير أن استراتيجية المعهد تتخذ من الارتقاء بكفاءة المعهد أولوية ، ويعزز مكانته الإقليمية بأن يكون جهة معتمدة دولياً لتقديم دورات فنية نوعية ومتقدمة لتأهيل الكادر التدريبي والمتدربين في سرب والكوادر الفنية العاملة مع الشركات ذات العلاقة ، وكذلك لتفعيل التجسير مع بعض الأكاديميات الدولية المذكورة لتؤهل (سرب) وترقي المؤهل الفني الذي يقدمه حالياً ( دبلوم المستوى الثاني والثالث ) إلى المستوى الرابع والخامس والسادس المهني في صناعة الخطوط الحديدية والمعتمد في النظام الأوروبي والبريطاني.