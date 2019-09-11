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الهلال يتفوق على أندية الدوري السعودي للمحترفين

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 09:28 م
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الهلال يتفوق على أندية الدوري السعودي للمحترفين
فريق الهلال
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أميرة فطيم
 
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ترأس نادي الهلال السعودي ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين في نسبة دقة التمرير، في أول جولتين من البطولة.

وكشف موقع "دوري بلس"، أن الهلال تصدر الترتيب بـ 90% دقة في التمرير، وجاء الاتحاد في المركز الثاني؛ بنسبة 85% بعد خوضه مباراة واحدة فقط.

وجاء ناديا الرائد والوحدة، في المركز الثالث، بنسبة 84%، رغم خسارتهما لكلتا المباراتان في الجولتين الأولى.

ويتصدر الهلال، جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بعدما ارتفع رصيد الهلال إلى 6 نقاط؛ عقب تحقيقه فوزا ثمينا على الرائد، بخمسة أهداف، دون رد، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، ضمن مباريات الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ ليستعيد بذلك صدارته بفارق الأهداف فقط عن النصر.
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