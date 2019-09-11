اسعار الذهب ترتفع لأول مرة بعد 4 أيام من التراجع

صعدت اسعار الذهب عند تسوية التعاملات اليوم الأربعاء، لأول مرة من 4 جلسات تراجع بها ليكسر حاجز الـ 1500 دولار، وذلك بدعم من آمال اتخاذ إجراءات تحفيزية من قبل البنوك المركزية بدايةً من المركزي الأوروبي الذي يجتمع غداً قبل أن يصدر الاحتياطي الفيدرالي قراره الأربعاء المقبل.





وحجمت مكاسب الأسهم والعملة الأمريكية خلال التعاملات على ارتفاع اسعار الذهب.





وأعلنت الصين عزمها استثناء 16 منتجاً أمريكياً من قائمة التعريفات الإضافية بداية من 17 سبتمبرالجاري، وارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.





وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.3 بالمائة إلى 1503.20 دولار للأوقية، وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.6 بالمائة عند 1494.60 دولار للأوقية، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة عند 98.627.



