اسعار الذهب ترتفع لأول مرة بعد 4 أيام من التراجع
الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 09:19 م
Advertisements
وكالات
Advertisements
Advertisements
صعدت اسعار الذهب عند تسوية التعاملات اليوم الأربعاء، لأول مرة من 4 جلسات تراجع بها ليكسر حاجز الـ 1500 دولار، وذلك بدعم من آمال اتخاذ إجراءات تحفيزية من قبل البنوك المركزية بدايةً من المركزي الأوروبي الذي يجتمع غداً قبل أن يصدر الاحتياطي الفيدرالي قراره الأربعاء المقبل.
وحجمت مكاسب الأسهم والعملة الأمريكية خلال التعاملات على ارتفاع اسعار الذهب.
وأعلنت الصين عزمها استثناء 16 منتجاً أمريكياً من قائمة التعريفات الإضافية بداية من 17 سبتمبرالجاري، وارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.
وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.3 بالمائة إلى 1503.20 دولار للأوقية، وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.6 بالمائة عند 1494.60 دولار للأوقية، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة عند 98.627.
فقدت أسعار الذهب نحو 9 جنيهات فى أخر التعاملات أمس الثلاثاء مع توقعات بأن يبدء التعافي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ويرجع سبب الهبوط الذهب لتراجعه في البوصة الدولية وكسره حاجز الـ 1500دولار، إذ هبط الذهب من 1509 دولار إلى 1495 دولار خلال تعاملات اليوم.
أسعار الذهب في مصر
وهبط سعر الذهب فى مصر من 699 جنيها لعيار 21 ليسجل 691 جنيها اليوم، والذهب عيار 18 سعر 593.11 جنيه، والذهب عيار 24 سعر 790 جنيه حتى الآن مع توقعات بعدم ثبات واستقرار الأسعار عند هذا الحد، فى تغير الأسعار العالمية للمعدن.
فقدت أسعار الذهب نحو 9 جنيهات فى أخر التعاملات أمس الثلاثاء مع توقعات بأن يبدء التعافي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ويرجع سبب الهبوط الذهب لتراجعه في البوصة الدولية وكسره حاجز الـ 1500دولار، إذ هبط الذهب من 1509 دولار إلى 1495 دولار خلال تعاملات اليوم.
وهبط سعر الذهب فى مصر من 699 جنيها لعيار 21 ليسجل 691 جنيها اليوم، والذهب عيار 18 سعر 593.11 جنيه، والذهب عيار 24 سعر 790 جنيه حتى الآن مع توقعات بعدم ثبات واستقرار الأسعار عند هذا الحد، فى تغير الأسعار العالمية للمعدن.
وانهت اسعار الذهب سلسلة الخسائر التى امتدت لأربع جلسات متتالية بضغط من عمليات الشراء، مع ترقب اجتماعات البنك المركزي الأوروبي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لترتفع اسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % لتسجل 1493.50 دولار للأوقية (الأونصة) وفي الجلسة السابقة، هبطت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ 13 أغسطس عند 1483.90 دولار،وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1502.2 دولار للأوقية.
Advertisements
- أسعار الذهب بالسوق المحلى بعد تراجعها عالمياً
- سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 6 ديسمبر 2018 في السوق المحلى والعالمي
- اسعار الذهب في السوق المحلى ومحلات الصاغة اليوم الأحد 23-12-2018 والذهب العالمي يواصل الارتفاع- التعاملات الصباحية
- سعر الذهب المحلى في سوق الصاغة اليوم الخميس 7-3-2019 والذهب العالمي يتعافى ويعاود الارتفاع
- اسعار الذهب اليوم الخميس 18-4-2019 في مصر - انخفاض كبير لعيار 21
- اسعار الذهب اليوم الإثنين 9/9/2019.. والذهب يلتقط أنفاسه بعد التراجعات الأخيرة
- اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10/9/2019.. والمعدن الأصفر يواصل الإنهيار بضغوط خارجية
- خسائر الذهب لم تنتهي.. تراجع جديد بأسعار المعدن الأصفر ليسجل أدني مستوي في شهر
- اسعار الذهب اليوم الأربعاء 11/9/2019.. والمعدن الأصفر يواصل نزيف الخسائر
- اسعار الذهب تتعافي خلال تعاملات اليوم الأربعاء.. وتوقعات أن يواصل الارتفاع