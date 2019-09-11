وكيل "قوى عاملة البرلمان": تمكين المرأة سيزيد من ارتفاع معدل النمو الاقتصادي

شاركت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، بأولى جلسات المؤتمر الوطني للحوار حول التمكين الاقتصادي للمرأة بعنوان "الإصلاحات التشريعية والجهود الحكومية لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة".





وأشادت "درويش"، بحديث الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة خلال المؤتمر، مؤكدة أن المرأة أثبت وعن جدارة خلال الفترة الماضية أنها تستحق أن تتواجد في جميع المناصب القيادية، وأنها قادرة على تحمل المسئولية، مؤكدة إن نص قانون الاستثمار نص على المساواة بين الجنسين، وهو أمر هام للتمكين الإقتصادي، مشيرة إلي أن قانون الميراث الجديد الذي جرم التعدي على حقوق المرأة في الإرث، وهذه هي من منافذ تمكين المرأة اقتصاديا.





وأكدت وكيل لجنة القوى العاملة، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قام بتنفيذ عدد كبير من البرامج لتمكين المرأة بالتعاون مع الحكومة المصرية، مشيرة إلى أن برنامج الشمول المالي الذي تقوم به وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أمر هام لتمكين المرأة، حيث يتم إنفاذ القانون بشكل إجرائي منضبط، وسيتحسن الوضع كثيرا إذا تمت توعية النساء بحقوقهن، لأن تمكين المرأة سيزيد معدل النمو الاقتصادي بنسبة 7%.





‎‪ وخلال مؤتمر "الإصلاحات التشريعية والجهود الحكومية لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة"، أكدت الدكتورة مايا مرسي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حريص على التواصل مع الشباب والحديث معهم، والإنصات إليهم والتعرف على مطالبهم واحلامهم، والتحديات التي تواجههم، مشيرة إلى منتديات الشباب التى يتم تنظيمه بشكل دوري ويشارك فيها الرئيس والتى تعد فرصة ذهبية ومنصة جيدة للشباب يتم من خلالها تقديم النماذج المتميزة منهم، ويتاح لهم الفرصة لمحاكاة الحكومة وتقديم مقترحاتهم حول كيفية مواجهة التحديات والعقبات في القطاعات المختلفة في الدولة، وعرض أفكار جديدة يمكن للحكومة الاستفادة منها ‬، مؤكدة أن مؤتمرات الشباب تجربة رائدة في خلق حوار مباشر بين الدولة ومؤسساتها وشابات وشباب مصر.



