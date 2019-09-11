محافظ بني سويف: حققنا تحسنًا ملموسًا في ملف النظافة وخطتنا تشمل القرى والمدن

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أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف على أنه خلال الـ 12 شهر الماضية شهدت تلك الفترة تحقيق تحسن ملموس في قطاع النظافة ضمن خطة المحافظة لتحسين منظومة النظافة واستعادة الشكل الحضاري،فقد بلغت كمية التراكمات القديمة والمخلفات الجديدة من القمامة.



وأشار محافظ بني سويف، في بيان إعلامي، إلى أن جهود المحافظة في مجال النظافة شلمت على عدد من المحاور وهي: رفع تجمعات القمامة أو مخلفات الهدم والبناء المتراكمة منذ فترة سابقة في بعض الأماكن، وتحسين مستوى الجمع السكني،مع تطهير الترع ورفع المخلفات، بجانب العمل على رفع الإشغالات المخالفة من الشوارع والميادين لتحقيق السيولة المرورية، بالإضافة إلى أن العمل متواصل للحفاظ على الشكل الحضاري للمحافظة وفق خطة ستشمل كل قرية وعزبة ومدينة.



وأضاف محافظ بني سويف، أنه تم خلال الفترة المذكورة رفع أكثر من 340 ألف طن قمامة وتوريدها لمصانع تدوير القمامة بدائرة المحافظة،مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان متابعة وتفتيش عل مستوى الوحدات المحلية السبعة للمرور اليومي على منظومة النظافة والميادين والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدن، وكذا مداخل القرى والشوارع الكبيرة بها ورصد أية تجمعات لقمامة أو مخلفات صلبة وسرعة رفعها والعمل على منع تكرارها مرة أخرى.



وأوضح المحافظ، بعض الخطوات العملية التي نفذتها المحافظة للدفع بالمنظومة منها:رفع منظومة جمع ونقل القمامة للمصانع من 22 % في شهر ديسمبر 2018 إلى 52 % حتى يوليو 2019، وذلك من خلال إجراءات نوعية، حيث يتم جمع ونقل مايقرب من 700 طن يوميا على مستوى المراكز السبع بواقع 75 % من المدن، و35 % من القرى، ويتم رصد مكافأة شهرية للوحدة المحلية الحاصلة على أعلى كفاءة في الجمع والنقل من المنازل إلى المصانع والمقالب المحكومة، وتم تشكيل قسمين للرصد وتنمية المهارات والقدرات والتوعية والإتصال المجتمعي لتحقيق تقدم ملموس في مجال جمع القمامة لزيادة المعدل اليومي.



وتابع: يتم ذلك من خلال منظومة عمل متكاملة ونوعية والتي تضم رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى، ووحدة المخلفات الصلبة بالمحافظة،مشيرا إلى أنه كلف السكرتير العام،والسكرتير العام المساعد والمكتب الفني، بالإشراف المباشر على المنظومة وإطلاعه أولًا بأول على المستجدات باعتبار هذا الملف هام ومن أولويات أجهزة المحافظة التنفيذية.



وكشف محافظ بني سويف عن المستجدات والخطوات العملية في ملف منظومة المخلفات الصلبة الجديدة،تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن،والتي تنفذها الحكومة من خلال التطوير المؤسسى لمنظومة النظافة والمخلفات بأنواعها،وذلك تحت هدف عام ومحدد وهو إعادة الصورة الجمالية والوجه الحضاري للشارع المصرى وبما يليق بمصر وشعبها.



وصرح المحافظ بشأن مايخص محافظة بني سويف في منظومة المخلفات الصلبة الجديدة التي تنفذها وزارتا البيئة والتنمية المحلية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع "وفقا لإستراتجية وزارة البيئة لتطوير منظومة المخلفات الصلبة "، حيث تمت الموافقة على دعم البنية التحتية للمحافظة بـ 4 محطات وسيطة(ثابتة ومتحركة)،و3 مدافن صحية،ورفع 6 مقالب عشوائية،ويتم تنفيذ المشروع خلال عامين ماليين بداية من 2019-2020م.



وتابع المحافظ تصريحاته بأن وزارة التنمية المحلية وافقت على توفير اعتماد مالي في خطة 2019 2020 لدعم البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة،والذي سيتم من خلاله إنشاء محطة وسيطة ثابتة بمركز ناصر على مساحة 4200 متر"فدان واحد" بالإضافة إلى إنشاء مدفن صحي بمركز سمسطا على مساحة 25 فدان،ومدفن آخر بمركز بني سويف على مساحة 20 فدان و10 قراريط.



وقال محافظ بني سيويف إن العام المالي القادم 2020 - 2021 سيتم تنفيذ باقي الخطة والتي ستشمل تنفيذ 2 محطة وسيطة متحركة في الفشن وببا، ومحطة أخرى ثابتة في مركز اهناسيا، وذلك بناء عن تقرير لجنة الهيئة العربية للتصنيع التي زارت " خلال أغسطس الماضي " المواقع المقترحة بالمحافظة،حيث حددت الإجراءات الفنية اللازمة ونوعية المحطات التي تصلح لكل مركز.

