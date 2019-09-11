شاهد عيان يروي تفاصيل حادث محور صفط اللبن (فيديو)





في حين كشف عاشور جاب الله، من أهالي منطقة صفط اللبن، تفاصيل حادث سقوط ميكروباص من أعلى كوبري صفط اللبن، قائلًا إن السائق توفاه الله، ولديه 63 عامًا.



وأضاف "جاب الله"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أنه توفى حوالي 8 أشخاص، ويوجد 4 مصابين في العناية.

وأوضح أحد أهالي المنطقة، أن الميكروباص سقط من ارتفاع حوالي 35 أو 40 متر، وسقط على سيارة تاكسي، متابعًا: "هذا الطريق يعتبر طريق موت"، موضحًا أن هذه ليست الحادثة الأولى، وأن الحوادث تتكرر بنفس الطريقة.



ولفت "جاب الله"، إلى أن منحنى صفط اللبن هو سبب سقوط السيارات من أعلى كوبري المحور، مضيفًا أنهم ما زالوا في المستشفى حتى الآن، ولم يحصلوا على تصريحات الدفن حتى الآن.



وأشار أحد أهالي منطقة صفط اللبن، إلى أن أحد المتوفين شاب، ولم يستطيعوا التوصل إلى أهله، مطالبًا وزارة الصحة بتسريع إجراءات تصاريح الدفن.



وشهد اليوم الأربعاء، حادث جديد على محور صفط اللبن بالجيزة، حيث سقط ميكروباص من أعلى محور كوبري صفط اللبن، ليسقط وسط الأهلي والمواطنين.



ويذكر أن وزارة الصحة والإسكان دفعت سيارات إسعاف مجهزة لنقل المصابين والمتوفين إلى مستشفى بولاق الدكرور العام.



عرضت الإعلامية جيهان لبيب، خلال تقديم برنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، مقطع فيديو، يسجل لحظة سقوط ميكروباص من أعلى كوبري صفط اللبن.وعلقت الإعلامية جيهان لبيب، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، على الحادث، ثائلة: "حادث مروع حدث في منطقة صفط اللبن بالجيزة".وأضافت "الإعلامية"، أن الكاميرات كانت متواجدة تحت الكوبري وسجلت الحادث، موضحة أن الحادث أدى إلى مصرع 10 أشخاص، وإصابة 4 آخرين.وأشارت إلى أن وزارة الصحة دفعت بسبع سيارات لإسعاف المصابين لمستشفى بولاق الدكرور.