صحيفة إنجليزية تكشف عن موعد عودة أليسون إلى عرين ليفربول

كشفت صحيفة الميرور الإنجليزية عن موعد عودة الحارس البرازيلي أليسون بيكير حارس فريق ليفربول الإنجليزي وتعافيه بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها في بداية الموسم الجاري.









وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى ما لم يطرأ أي أمر سلبي، فإن أليسون بيكر سوف يعود للمشاركة مع ليفربول قبل نهاية شهر سبتمبر، وأن اللاعب عاد إلى التدريبات الآن ولكنه سيتدرج بها خلال الأيام المقبلة.









وكان قد تعرض اليسون للإصابة مع ليفربول خلال أول نصف ساعة في الموسم الجديد خلال مباراة فريقه ضد نوريتش سيتي في افتتاحية البريمرليج على ملعب الانفيلد.









ويشارك أدريان حارس ليفربول الجديد بشكل أساسي بديلا للبرازيلي منذ أول مباراة للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأيضاً قاد الفريق لتحقيق السوبر الأوروبي على حساب فريق تشيلسي.









وحافظ الحارس البديل للبرازيلي على نظافة شباكه مرة واحدة في البريميرليج أمام فريق بيرنلي، ولكن اهتزت شباكه خلال الثلاث جولات الأولى بالبطولة.



