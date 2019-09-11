برشلونة يحمي ميسي
الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 08:30 م
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مصطفى صابر
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أوضح برشلونة لا يخاطرون بلياقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فهو لم يتدرب كابتن بلوجرانا مع باقي أعضاء الفريق صباح يوم الأربعاءمما أثار المزيد من الشكوك حول ما إذا كان سيتأهل لمواجهة بلنسية يوم السبت.
اسمح للمهاجم بالإسراع في تعافيه من إصابة في ربلة الساق وسينتظره بصبر حتى يكون جاهزًا بنسبة 100 في المائة. يعرف النادي الكاتالوني .
قد واجه بداية صعبة للموسم بدون ميسي ، ولكن هناك متسعًا من الوقت لجعل في صدارة الترتيب في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم. يعد الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا هدفًا رئيسيًا على أي حال.
ومع استعداد بوروسيا دورتموند للمجيء إلى دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء القادم ، يستعد برشلونة للراحة مع ميسي ضد فالنسيا في نهاية الأسبوع الحالي. لبرشلونة كان نهائي كأس كوبا ديل ري ضد فالنسيا في 25 مايو.
يذكر أن آخر مرة لعب فيها ليونيل ميسي كانت مباراة مع الأرجنتين في كأس كوبا أمريكا يوم 6 يوليو الماضي.
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