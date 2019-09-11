شاهد| لحظة وقوع حادث ميكروباص محور صفط اللبن.. ونجاة مواطن بأعجوبة

تداول عدد من نشطاء موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" مقطع فيديو يرصد لحظة سقوط ميكروباص محور صفط اللبن، وظهر في الفيديو سقوط الميكروباص بشكل مفاجئ وسط ذهول المواطنين المارة مما حدث، في حين نجا مواطن بأعجوبة من الحادث.





وكشفت المعاينة الأولية لحادث سقوط سيارة ميكروباص من أعلي دائري صفط اللبن، أن السرعة الزائدة لسائق الميكروباص وراء حادث الانقلاب، بعدما اختلت عجلة القيادة في يده، ثم اصطدمت في الحاجز وسقطت على الأرض، ما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من الأشخاص، وتم نقل المتوفين إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفي.





وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف مجهزة نقلت المصابين وحالات الوفاة إلى مستشفى بولاق الدكرور العام.





وأشارت إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح قطعي في الرأس وخلع بالكتف، مؤكدة أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة بالمستشفى.





وفي حين وجهت وزيرة الصحة، الدكتورة سيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بالجيزة بتوفير كافة الرعاية الطبية للمصابين، ومتابعة حالتهم الصحية، وإرسال تقرير طبي عن حالة المصابين أولًا بأول.





وجاءت أسماء المصابين كالتالي:

محمود محمد محمد

بلال السيد عبدالعزيز

وليد عبدالرحمن توفيق

هدي محمد عبدالحليم





وأسماء المتوفيين:

هبة عبدالباسط عبدالفتاح

أحمد يحي صلاح

حلمي محمود عواد

رضا فايق شعبان

مسعد فاروق

أمين نصار

وأخر مجهول





كانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء 11 سبتمبر، مصرع 8 مواطنين وإصابة 4 آخرين إثر حادث سقوط سيارة "ميكروباص" من أعلى محور صفط اللبن بمحافظة الجيزة.