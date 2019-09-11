رابط تمكين للتسجيل في وظائف مستفيدي الضمان الاجتماعي - 4000 وظيفة للرجال والنساء

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة عن 4000 أربعة آلاف وظيفة، لمستفيدي الضمان الاجتماعي في ملتقى توظيفي خاص بالعاصمة الرياض، من قبل 50 شركة بالتعاون مع ملتقى تمكين بقيادة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.





وكشفت وزارة العمل عن جدول خاص لملتقى تمكين الذي سيتم إقامته في الرياض، شامل إرشاد مهني، بجانب الدعم للأعمال الريادية والمشاريع الإنتاجية، وذلك وفقًا للمواعيد .





طريقة التسجيل في وظائف وزارة العمل لمستفيدي الضمان الاجتماعي





وحددت وزارة العمل يوم الثلاثاء بتاريخ 1441/01/18هـ الموافق 2019/09/17م والأربعاء بتاريخ 1441/01/19هـ الموافق 2019/09/18م (من الساعة 4:00 مساءً وحتى الساعة 10:00 مساءً)، بمدينة الرياض- قاعة السلطانة- فندق كروان بلازا (الرائدة).





واوضحت وزارة العمل الشروط التي ستطبق على المشتركين في وظائف مستفيدي الضمان الاجتماعي 1440، والتي من المقرر أن يبدأ التسجيل لها اليوم الاربعاء من خلال الرابط التالي هنا









رابط تمكين للتسجيل في وظائف مستفيدي الضمان الاجتماعي





وقدمت وزارة العمل رابط التمكين الذذي يمكن من خلاله التسجيل في وظائف مستفيدي الضمان الاجتماعي بداية من اليوم الأربعاء 11-1-1140.





وتشمل الوظائف المقدمة من 50 شركة الرجال والنساء من خلال 32 ورشة عمل، و120 جلسة إرشاد مهني.





هدف ملتقى تمكين لتوظيف مستفيدي الضمان الاجتماعي





وحدد الملتقى هدفه الرئيسي من إقامته واهمها حصر الشركات والفرص الوظيفية في المملكة والبحث عن الكفاءات بين أوساط أبناء الضمان الاجتماعي وتأهيلها لسوق العمل.





وتصل الأهداف إلى التحول من الرعوية إلى التنموية ومن الاعتمادية إلى الاستقلالية وصنع أجيالاً منتجة للوطن لتحقيق المملكة في التحول الوطني 2020 والتي تهتم بتنمية الإنسان.





قائمة الشركات الراعية لملتقى تمكين

- شركة لنكيدإن للتوظيف

- بنك التنمية الاجتماعية

- مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية.

- شركة بوينج العالمية.

- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

- صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)

- تسجيل بيانات الحضور.

- شركة كريم

- مركز جنى

- معهد ريادة الوطني

- المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام

- مؤسسة الأميرة العنود الخيرية

- شركة علو لتنمية القدرات

- التعريف بخدمات معهد ريادة الوطني





ويوفر موقع الفجر آليات التسجيل من خلال رابط تمكين ومتابعة النتائج أول باول خلال يومي الملتقى الثلاثاء والاربعاء المقبلين.



