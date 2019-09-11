ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سقوط سيارة من أعلى محور صفط

وقعت سيارة ميكروباص، من أعلى محور صفط، اليوم، وعلى الفور انتقل رجال المرور وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المتوفين والمصابين للمستشفيات.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف مجهزة نقلت المصابين وحالات الوفاة إلى مستشفى بولاق الدكرور العام.





وأشار إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح قطعي في الرأس وخلع بالكتف، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة بالمستشفى.





وقال إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت الدكتورة سيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بالجيزة بتوفير كافة الرعاية الطبية للمصابين، ومتابعة حالتهم الصحية، وإرسال تقرير طبي عن حالة المصابين أولًا بأول.









وجاءت أسماء المصابين كالتالي:

محمود محمد محمد

بلال السيد عبدالعزيز

وليد عبدالرحمن توفيق

هدي محمد عبدالحليم





وأسماء المتوفيين:

هبة عبدالباسط عبدالفتاح

أحمد يحي صلاح

حلمي محمود عواد

رضا فايق شعبان

مسعد فاروق

أمين نصار

وأخر مجهول





كانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء 11 سبتمبر، مصرع 8 مواطنين وإصابة 4 آخرين إثر حادث سقوط سيارة "ميكروباص" من أعلى محور صفط اللبن بمحافظة الجيزة.