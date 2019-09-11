موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة 

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يعود يوفنتوس من جديد للظهور مجددًا أمام عشاقه ومحبيه في كافة أنحاء العالم مساء السبت المقبل، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي وأجندة الفيفا على مدار الأسبوع الجاري، وسيكون الموعد الأول ليوفنتوس مع جماهيره بعد نهاية هذه الفترة، في مباراة الجولة الثالثة في بطولة الدوري الإيطالي لهذا الموسم، وتأمل جماهير اليوفي في أن يستمر فريقها في تحقيق الإنتصارات والنقاط تباعًا في بطولة الدوري من أجل حسمها بشكل مبكر كما أعتادت جماهير السيدة العجوز في السنوات الماضية.



موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي



سيلعب يوفنتوس عصر السبت المقبل الموافق 14 سبتمبر الجاري أمام نادي فيورنتينا في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي على أرضية ملعب الفيولا في مدينة فلورنسا، وستكون المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والساعة الرابعة بتوقيت أم القرى مكة المكرمة.



وكل من يتابع الدوري الإيطالي، يعرف أن مباراة يوفنتوس وفيورنتينا دومًا هي مباريات من العيار الثقيل، حيث توجد علاقة عداوة كبيرة بين جماهير الناديين على مدار السنوات الماضية، وهو ما يجعل البعض يتوقع مباراة غاية في القوة والإثارة.



القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس القادمة



أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس، عن مباراة يوفنتوس القادمة ضد نادي فيورنتينا في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي سيتم نقلها بشكل مباشر عبر قناة BEIN SPORTS HD3، ودون أن تكشف حتى الآن عن معلق هذه المباراة.





يذكر أن يوفنتوس يحتاج إلى تحقيق الإنتصار في مباراته أمام الفيولا، وذلك من أجل الإستمرار في مطاردة إنتر ميلان، الذي يحتل صدارة الدوري بعد مرور جولتين، برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن اليوفي.