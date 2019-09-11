ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة 

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 08:23 م
Advertisements
موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة 
Advertisements
طباعة
محمد علي
 
Advertisements

يعود يوفنتوس من جديد للظهور مجددًا أمام عشاقه ومحبيه في كافة أنحاء العالم مساء السبت المقبل، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي وأجندة الفيفا على مدار الأسبوع الجاري، وسيكون الموعد الأول ليوفنتوس مع جماهيره بعد نهاية هذه الفترة، في مباراة الجولة الثالثة في بطولة الدوري الإيطالي لهذا الموسم، وتأمل جماهير اليوفي في أن يستمر فريقها في تحقيق الإنتصارات والنقاط تباعًا في بطولة الدوري من أجل حسمها بشكل مبكر كما أعتادت جماهير السيدة العجوز في السنوات الماضية.

موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي 

سيلعب يوفنتوس عصر السبت المقبل الموافق 14 سبتمبر الجاري أمام نادي فيورنتينا في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي على أرضية ملعب الفيولا في مدينة فلورنسا، وستكون المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والساعة الرابعة بتوقيت أم القرى مكة المكرمة.

وكل من يتابع الدوري الإيطالي، يعرف أن مباراة يوفنتوس وفيورنتينا دومًا هي مباريات من العيار الثقيل، حيث توجد علاقة عداوة كبيرة بين جماهير الناديين على مدار السنوات الماضية، وهو ما يجعل البعض يتوقع مباراة غاية في القوة والإثارة.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس القادمة 

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس، عن مباراة يوفنتوس القادمة ضد نادي فيورنتينا في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي سيتم نقلها بشكل مباشر عبر قناة BEIN SPORTS HD3، ودون أن تكشف حتى الآن عن معلق هذه المباراة.


يذكر أن يوفنتوس يحتاج إلى تحقيق الإنتصار في مباراته أمام الفيولا، وذلك من أجل الإستمرار في مطاردة إنتر ميلان، الذي يحتل صدارة الدوري بعد مرور جولتين، برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن اليوفي.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: يوفينتوس موعد مباراة اليوفينتوس مباراة اليوفينتوس
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
مباريات
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات ودية
أمريكا - أساسي
1
x
2.00
1
أوروجواي - أساسي
كولومبيا - أساسي
0
x
3.00
0
فنزويلا - أساسي
الأرجنتين - أساسي
4
x
4.00
0
المكسيك - أساسي
البرازيل - أساسي
1
x
5.00
0
بيرو - أساسي