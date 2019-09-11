بدعم من "السيسي".. "عطاء" أول صندوق لدعم ذوي الإعاقة

يعد "عطاء" صندوق اجتماعي خيري استثماري، ويقتصر دور الصندوق توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراته على الانفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية، من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المشهرة أو الجهات الحكومية أو الجهات التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية، يعتبر صندوق عطاء هو أحد المشروعات التي دعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير الدعم والرعاية لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.

عقدت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الإربعاء، اجتماع مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيرى لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة "عطاء" بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى و بحضور المحاسب عماد راغب رئيس مجلس إدارة الصندوق وحضور أعضاء مجلس الإدارة وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعى.

دعم ذوي الإعاقة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن صندوق "عطاء أول صندوق استثمار خيرى وفقًا لقانون سوق المال، تذهب عوائده لصالح الأعمال التنموية وتأسس فى شكل شركة مساهمة وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنه 1992، تهدف لائحته التنفيذية لتحقيق أعلى عوائد على الأموال المستثمرة فيه من خلال الاستثمار فى أدوات استثمارية

أضافت الوزارة في البيان، أن الأرباح توجه على الأغراض الاجتماعية والخيري لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة مثل تعليم وتدريب ذوى الإعاقة وتقديم المنح الدراسية والقروض الحسنة للطلاب والدارسين من ذوى الإعاقة بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية لهم وتقديم المساعدة النقدية والعينية لذوى الإعاقة وأسرهم.

بداية الاكتتاب

أوضح الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى، إدارة الصندوق انتهت من صياغة نشرة الإكتتاب مع الهيئة العامة للرقابة المالية، كما تقرر ان يكون نهاية الشهر الحالي بداية الاكتتاب في الصندوق، مؤكدا أن رأس المال المبدئي للصندوق يبلغ 200 مليون جنيه، وسعر الوثيقة 10 جنيهات تم تحديدها لضمان توسيع شريحة المكتتبين بالصندوق الخيرى الذى يعد الأول من نوعه لكونه صندوقا مفتوحا.

اضاف فاروق خلال الاجتماع ، أن بنوك الأهلي المصري، ومصر، وقناة السويس، إلى جانب بنك ناصر المؤسس للصندوق ستتلقى الاكتتاب، كما أن الصندوق مفتوح أمام جميع المؤسسات والبنوك للمشاركة فى الاكتتاب في أسهمه وتوجه عائدات الأسهم إلى مؤسسات الإعاقة وللمعاقين للمساهمه في تعليمهم ورعاياتهم، موضحا أن الصندوق يدرس مقترحات بشأن الدعاية والتسويق للصندوق والإطار العام لتنفيذها وتم دعوة بعض الشركات لتقديم مقترحات الدعاية وعرضها علي مجلس الإدارة لدراستها.

مساهمة اختيارية

قال شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي وعضو مجلس إدارة الصندوق في البيان، إن المساهمة الاختيارية في الصندوق للراغبين في دعم ومساندة ذوى الإعاقة تتاح من خلال شراء وثائق استثمار الصندوق من خلال فروع عدد من البنوك المصرية.

وأضاف فاروق أنه يتم طرح الوثائق في الاكتتاب خلال نهاية هذا الشهر بقيمة 10 جنيهات للوثيقة ويستطيع الراغبون في الاستثمار في الصندوق شراء أي عدد من الوثائق بدون حد أقصى حيث يبلغ رأس المال المبدئي للصندوق 200 مليون جنيه.

وأوضح أنه سيتم الترويج للصندوق للأشخاص العادية والاعتبارية من خلال بنك ناصر الاجتماعي وكذلك بنوك مصر والأهلي وقناة السويس.

أول صندوق

يسمح الصندوق للمصريين والأجانب، سواء كانوا أشخاص طبيعية أو اعتبارية، الراغبين في الاشتراك في صندوق "عطاء" دعم ورعاية ذوي الإعاقة من خلال شراء وثائق الصندوق، وتوجه عوائد وأرباح الاستثمار إلى الإنفاق على الأغراض الاجتماعية والخيرية لذوي الإعاقة.

ويعتبر هذا الصندوق هو الأول من نوعه في مصر كصندوق استثمار خيري مفتوح ويعتمد على تشريعات سوق المال ويعمل تحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو صندوق غير حكومي، ويشرف عليه مجلس إدارة من المهتمين بقضايا ذوى الإعاقة وخبراء الاستثمار وأغلبهم من المستقلين، بحسب فاروق.

ويتولى منصب مجلس إدارة الصندوق المحاسب، عماد راغب، أحد أشهر المحاسبين المصريين وله خبرة دولية وإقليمية وكان الشريك التنفيذي لشركه آرنست أند يونج في مصر قبل أن يتفرغ للعمل الخيري، بحسب البيان.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن منح الصندوق 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، كما قررت وزارة الأوقاف المساهمة بمبلغ 20 مليون جنيه كما يساهم بنك قناة السويس بمبلغ 5 ملايين جنيه بالإضافة إلى مساهمة بنك ناصر بمبلغ 20 مليون جنيه، وفقًا لبيان سابق من وزارة التضامن.