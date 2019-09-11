تعرف على نشاط الوحدات المحلية بالأقصر اليوم 11 سبتمبر

مدينة الأقصر





كما شن حي جنوب مدينة الأقصر، تحت إشراف حسن خليدي رئيس الحي، حملة نظافة بنطاق الحي، وذلك بتمشيط منطقة شارع أحمد عرابي، لرفع كافة المخلفات وتفريغ صناديق القمامة وكنس وغسيل أرصفة الشارع وسكن الدريسة ومتابعتها بصفة مستمرة وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري لكافة شوارع الحي.



مركز البياضية



قامت سلطات مركز ومدينة البياضية شمال مدينة الأقصر بقيادة اللواء محمد صحصاح بتشكيل مجموعة عمل للقيام بالنظافة وأعمال التشجير بداخل المدارس، وذلك لراحة طلاب وتلاميذ المدارس وذلك تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، وللإرتقاء بالمظهر الحضاري والشكل الجمالي لمداخل المدينة، حيث تم طلاء أسوار مداخل المدينة باللون البيج لإظهار الحالة الجمالية لمدخل المدينة.





مركز الزينية



قامت سلطات مركز ومدينة الزينية بقيادة محسن ربيع، شمال الأقصر، بأعمال نظافة وتشجير تضمنت قص وتهذيب الأشجار بداخل أسوار المدارس بالمدينة وطريق شارع الأقصر أسوان، وقرية المدامود قبلي تزامنا مع العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى حملة نظافة لرفع القمامة وتركيب 70 عمود إنارة من مدخل العشي حتى طريق السكة الحديد.





مركز الطود



افتتح العميد محمد عياد رئيس مركز ومدينة الطود، مقر الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية للجملة والنصف جملة فرع الطود، وتسليمها لمندوب الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية لممارسة عملها لتصبح في عهدتهم والسير في إجراءات الترخيص خلال المهلة المحددة بالقرار ومدتها شهرين، تنفيذًا لقرار المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والصادر من إدارة الشئون القانونية.



كما التقى رئيس المركز في مكتبة بالعميد طاهر أحمد الحنفي مدير مشروع ميكنة الأقصر، والمهندس محمد عبدالنبي صالح مشرف تدريب محافظة الأقصر، والمهندسة حنان أحمد عبدالرحيم مدير المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وذلك لمتابعة ميكنة تفعيل الخدمات الحكومية ودورة العمل بمركز الطود ومناقشة بعض المعوقات ومعالجتها بعد الإنتهاء من تدريب العاملين بديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود.



وتناول اللقاء النقاش حول كيفية التشغيل التجريبي ومستخدمي النظام المميكن بديوان الوحدة المحلية بمركز ومدينة الطود، بحضور الدكتور محمد محمود رزق نائب رئيس المركز، وعلي سيد صادق سكرتير عام المركز، في اطار توجيهات محافظ الأقصر، لرفع كفاءة العنصر البشري، من خلال بناء قدراته وتشجيعه على الابتكار، وحرص الدولة على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تحديث البنية المعلوماتية وقواعد البيانات للجهاز الإداري للدولة وميكنة العديد من الخدمات وربطها بمنصة تبادل الخدمات والبوابة الحكومية.





مركز القرنة



تواصل رئاسة مركز ومدينة القرنة، برئاسة اللواء سعد البدري، حملاتها في إزالة التعديات على أراضي الدولة، والأراضي الزراعية، وذلك حفاظًا على الرقعة الزراعية من التبور، واسترداد أراضي الدولة المنهوبة بعدة مناطق مختلفة في نطاق المركز.









تواصل الوحدات المحلية بمحافظة الأقصر، أعمالها الخدمية للمواطنين، من نظافة وتجميل، والمرور على المشروعات الخدمية التي تجرى بنطاق المحافظة، وإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك طبقًا لتوجيهات المحافظ المستشار مصطفى ألهم.تواصل سلطات مدينة الأقصر، بقيادة العميد أيمن الشريف، أعمال مشروع تطوير كورنيش النيل، ومراحل تنفيذه طبقًا لمشروع الهوية البصرية والاعتمادات المالية، ورفع كفاءته.