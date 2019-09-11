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برشلونة يفجر مفاجأة عن صفقة نيمار

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 08:20 م
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برشلونة يفجر مفاجأة عن صفقة نيمار
نيمار
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أحمد عصام
 
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صدم نادي برشلونة نظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بشأن التعاقد مع الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق العاصمة الفرنسية خلال فترة الإنتقالات المقبلة.


وقال خافيير بورداس المدير التنفيذي لبرشلونة في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية : "البارسا لم يفقد الأمل في ضم نيمار خلال الفترة المقبلة، وطالما يريد البرازيلي الانتقال إلى برشلونة فسنفعل ذلك".


وأضاف : "سنرى ماذا سيحدث مع نيمار في الميركاتو الشتوي المقبل، وأنه حالة خاصة ولاعب مميز واستثنائي ولديه إمكانيات كبيرة تساعد اي فريق على تحقيق البطولات".


وتابع : "نيمار لم يتأقلم على الأجواء في باريس خلال الموسمين الماضيين، وهو يعلم أنه أخطأ بالرحيل عن صفوف البارسا إلى الفريق الباريسي".


يذكر أن نيمار دا سيلفا قد رحل عن صفوف برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية في موسم 2017 إلى فريق باريس سان جيرمان بعد كسر قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الفريق الكاتالوني.

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