القناة يستأنف تدريباته عقب معسكر القاهرة استعدادًا لدكرنس

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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة تدريباته الأربعاء علي ملعب القناة القديم بالاسماعيليه بعد راحة 48 ساعة عقب انتهاء معسكر الفريق بالقاهرة والذى أقيم خلال الفترة من 2 إلى 8 سبتمبرالحالي



وخاض الفريق خلال معسكره الذي أقيم في أحد فنادق القاهرة أربعة مباريات ودية بدأها بملاقاة اتحاد الشرطة وتعرض للخسارة بهدف نظيف ثم تعادل مع النصر وبترول اسيوط بهدفين لكل فريق وفي اللقاء الأخير فاز على البنك الاهلي بهدف نظيف



واستمر تدريب اليوم قرابة 90 دقيقة اشتمل علي تدريبات بدنية وتدريبات خفيفة بالكرة وانتهي بتقسيمة



وخاض شريف أشرف مهاجم الفريق تدريبات تأهيلية بعد عودة من إصابة خفيفة بالخلفية.



وفي نهاية التدريب دخل المدير الفني حمزة الجمل والمدرب العام محمد حمص في منافسة شرسة في التسديد علي المرمي وفاز المدير الفني في نهاية الأمر وسط تشجيع من اللاعبين





ويلاقي القناة وديا عصر الاثنين دكرنس بملعب القناة القديم بالاسماعيليه ويبحث عن عدة وديات أخري قبل انطلاق دوري القسم الثاني بداية اكتوبر المقبل.



ولعب القناة 19 ودية حتي الآن وهم : الفوز علي الجبلين السعودي 2-1 و الفوز علي العين السعودي 2-1 والفوز علي الاسماعيلي 1-0 والفوز علي بورفؤاد 2-1 والفوز علي بلدية الاسماعيلية 3-0 والفوز علي كهرباء الاسماعيلية 2-0 و الفوز علي منتخب الاسماعيلية 6-0.



والفوز علي البنك الاهلي 1-0 و الفوز علي أكاديمية التسويق 5-0 والتعادل 1/1 مع الاسماعيلي و التعادل 0/0 مع المصرى البورسعيدى والتعادل 0/0 مع المقاولون العرب والتعادل 1/1 مع مصر المقاصة و التعادل 2/2 مع النصر و التعادل 2\2 مع بترول اسيوط و التعادل 2\2 مع أكاديمية أكفا، والخسارة من اتحاد الشرطة 1\0 و الخسارة من الباطن السعودي 1/0 و الخسارة من بلبيس 3/2.





