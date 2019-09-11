الهجرة العشوائية لأمريكا 2020 - 2021.. رابط التقديم بالخطوات وشروط الحصول على "الجرين كارد"

الهجرة الى الولايات المتحدة الامريكية حلم يراود الكثيرين، وذلك لعدة اسباب ابرزها ما تقدمة امريكا من فرص للعمل والحياة الكريمة التي تضمن الحقوق وتساهم في تحقيق النجاح، لذلك نجد الكثير من الشباب العربي يتابعون بشغف، نتائج قرعة برنامج "اللوتري الأمريكي" للحصول على رخصة الإقامة الدائمة (الجرين كارد) في الولايات المتحدة الأمريكية





ماهو برنامج الهجرة العشوائية لأمريكا

برنامج الهجرة العشوائية لأمريكا، تديره وزارة الخارجية الأمريكية بتفويض من "الكونغرس"، حيث تمنح حكومة الولايات المتحدة الأمريكية سنويا، بموجب هذا البرنامج، 55 ألف تأشيرة للأفراد من الدول المؤهلة والمسموح لأفرادها التقدم على القرعة للعيش في البلاد والحصول على " رخصة الإقامة الدائمة " أو (Green Card).





التسجيل في برنامج الهجرة العشوائية لأمريكا

تطرح وزارة الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية الاستمارات عبر الإنترنت عن طريق الموقع الرسمي للهجرة العشوائية الى امريكا ، ويكون التسجيل بشكل مجاني دون أي رسوم، وعلى الراغبين في التقدم سواء بهدف الدراسة أو الهجرة أو العمل القيام بمليء هذه الاستمارات وإعادة إرسالها مرة أخرى لوزارة الخارجية الأمريكية والانتظار حتى يتم إعلان النتائج حيث يقوم الكمبيوتر بعمل سحب عشوائي لأسماء الفائزين ويتم الإعلان عنها عبر نفس الموقع.





البلاد المسموح لها التقديم في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا

جميع بلدان العالم مسموح لها بالتقديم في برنامج الهجرة العشوائية لأمريكا ما عدا ( فيتنام، بريطانيا، الفلبين، باكستان، المكسيك، كوريا، جامايكا، الهند، هاييتي، السلفادور، الدومنيكان، كولومبيا، الصين، كندا ) فيما عدا ذلك إذا توفرت فيك الشروط المعلنة من قل وزارة الخارجية الأمريكية فأنت مسموح لك بالمشاركة في المسابقة دون أي قيود وتقديم أوراقك للاقتراع والانتظار حتى ظهور النتيجة.





شروط يجب توافرها في المتقدم للهجرة العشوائية لأمريكا

– أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام في تاريخ التقديم على الهجرة

–الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها (شرط أساسي)

– إذا كنت تعمل يجب الحصول على شهادة خبرة سنتين

– التحدث والكتابة بالإنجليزية لا يعد شرط أساسي

– لا يشترط وجود أقارب بالولايات المتحدة الأمريكية





موعد التقديم في برنامج الهجرة العشوائية لأمريكا

يتم فتح باب على برنامج الهجرة العشوائية لأمريكا والحصول على رخصة الإقامة الدائمة (الجرين كارد) في شهر أكتوبر من كل عام ويستمر لمدة شهر التقديم.





رابط التقديم في برنامج الهجرة العشوائية لأمريكا

هنـــــــــا ، و يجب أن تكون خلفية الصورة واضحة ظاهرة لجميع ملامح الوجه كاملة، وأن لا يقل حجم الصورة عن 300 ميجا بيكسل على الأقل بخلفية بيضاء، لا يجب ارتداء نظارة طبية اثناء التقاط الصورة، وعدم وضع غطاء للرأس، بالإضافة إلى عدم تغطية أي أجزاء من الوجه أو تغيير شكل الصورة في من خلال أي برنامج. الرابط الوحيد الذي يمكن التقديم من خلاله هو الموقع الرسمي للهجرة العشوائية الى امريكا من، و



