قبل مواجهاتهما.. 7 نجوم تقمصوا دور "العميل المزدوج" في مباريات برشلونة وفالنسيا

يستعد نادي برشلونة الاسباني بقيادة مدربه أرنستو فالفيردي، لخوض مواجهة صعبة ضد فريق فالنسيا، يوم السبت المقبل الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر لعام 2019، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الاسباني الممتاز "الليجا"، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.





ويحتل فريق برشلونة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 4 نقاط، حيث افتتح مشواره بالخسارة أمام أتليتك بلباو 1-0، وفاز علي ريال بيتيس 5 - 2، بينما تعادل مع فريق أوساسونا 2-2، ويحتل فالنسيا المركز العاشر بنفس رصيد النقاط، حيث تعادل مع ريال سوسيداد 1-1، وخسر أمام سيلتا فيجو 1-0، وفاز 2-0 علي ريال مايوركا.





وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية في تقرير لها اليوم الأربعاء، عن أبرز اللاعبين من فريق فالنسيا الذين انتقلوا لصفوف نادي برشلونة خلال السنوات الأخيرة وهم:-





- ديفيد فيا: انتقل لصفوف برشلونة موسم 2010 / 2011 مقابل 40 مليون يورو.





- جوردي ألبا: انتقل لصفوف برشلونة موسم 2012 / 2013 مقابل 14 مليون يورو





- جيريمي ماتيو: انتقل لصفوف برشلونة مقابل 20 مليون يورو موسم 2014 / 2015.





- أندريه جوميز: انتقل لبرشلونة موسم 2016 / 2017 مقابل 35 مليون يورو بالإضافة لـ 20 مليون يورو متغيرات.





- باكو ألكاسير: انتقل لبرشلونة موسم 2016 / 2017 مقابل 30 مليون يورو بالإضافة لـ 2 مليون يورو متغيرات





- جيسون موريلو: انتقل لبرشلونة موسم 2018 / 2019 علي سبيل الإعارة مقابل 2 مليون يورو



