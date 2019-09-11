بيريز يكشف حقيقة دخوله في مفاوضات مع نيمار
الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 08:15 م
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منى العوضي
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كشف فلورنتينو بيريز رئيس إدارة نادي ريال مدريد، عن حقيقة دخوله في مفاوضات مع نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المنتهية يوم 2 سبتمبر الماضي.
وقال بيريز، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: "لقد تابعنا حالة نيمار من بعيد هذا الصيف، و هو نفس الأمر بالنسبة لبرونو فرنانديز لاعب وسط سبورتينج أيضًا، لكن هذا لا يعني أننا لن نعود إليهم العام المقبل".
واستمر نيمار في صفوف باريس سان جيرمان هذا الموسم رغمم المفاوضات الجادة من برشلونة الإسباني هذا الصيف لاستعادة خدمات اللاعب وضمه إلى ملعب "كامب نو" من جديد.
والجدير بالذكر أن نيمار دا سيلفا قد انتقل للعب في صفوف باريس سان جيرمان قادماً من برشلونة خلال صيف 2017 بعد أن تم دفع 200 مليون يورو وهو الشرط الجزائي في عقده مع النادي الكتالوني.
وأشاد رئيس ريال مدريد بمستوى الشاب الياباني كوبو قائلاً: "أنا متأكد من أنه سيلعب في الفريق الأول بالريال وقريباً سيتحقق".
وانتقل فلورنتينو بيريز للحديث عن إيدين هازارد المنضم حديثاً من تشيلسي قائلاً: "لقد قمنا بالتعاقد مع هازارد، هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وأفضل لاعب في الدوري الأوروبي الموسم الماضي".
وأضاف في حديثه: "ما زلت مقتنعاً بأنه سيكون أفضل لاعب في أوروبا هذا الموسم وسنرى في الأشهر المقبلة".
وانتقل البلجيكي إيدين هازارد للعب في صفوف ريال مدريد خلال انتقالات صيف 2019 قادماً من تشيلسي.
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