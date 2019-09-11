برشلونة يكشف حقيقة رحيل ميسي عن الفريق

كشف نادي برشلونة الإسباني عن حقيقة رحيل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف الفريق، وذلك خلال الفترة المقبلة بعد وجود بند في عقده يحق له الرحيل في الصيف القادم.









وقال خافيير بورداس المدير التنفيذي لبرشلونة في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء الإسبانية : "لا اتخيل ليونيل ميسي بقميص فريق آخر غير البارسا فهو يرتبط كثيرا بالجميع هنا في برشلونة وليس لديه رغبة في الرحيل".









وواصل : "ميسي ينتمي للبارسا وتدرج بين صفوف لاماسيا ولا أعتقد أنه سيرحل بسبب الأموال فهذة ليست شخصية ليونيل التي عرفناها هنا في النادي".









وتابع : "جماهير برشلونة دائما ما تكون قلقة كلما يمر الوقت ويقترب موعد اعتزال ميسي، ولكنه سيبقى مع الفريق حتى يعلن انتهاء مسيرته في كرة القدم".









وأشارت بعض التقارير الإسبانية في الأيام الأخيرة إلى وجود بند في عقد ميسي يعطيه فرصة الرحيل عن صفوف برشلونة في الصيف المقبل لأي نادي غير أوروبي.