مفاجأة.. أندية أوروبية تطلب من نجم اتحاد جدة فسخ عقده مع النادي 

Advertisements



كشفت تقارير صحفية سعودية، أن نادي إتحاد جدة يواجه خطر ومشكلة كبيرة في هذا الوقت، تتعلق بإمكانية رحيل لاعب ونجم الفريق الأول في النادي، الصربي، ألكساندر بريجوفيتش، خلال الفترة القادمة، وذلك بعدما تحصل اللاعب على عدة عروض من أندية خارجية في أوروبا تحديدًا ترغب في الحصول على خدماته.



وقالت صحيفة جازيتا اليونانية، بأن أندية كبرى في تركيا والبرتغال على وجه التحديد قد أرسلت خطابات إلى ممثلي اللاعب الصربي من أجل إقناعه بالرحيل عن صفوف الاتحاد في الوقت الحالي، وفسخ عقده على طريقه ما فعله اللاعب، سانوجو، مع الاتحاد كذلك في الفترة الأخيرة.



الصحيفة اليونانية لم تكشف أي تفاصيل بخصوص موقف اللاعب من هذه العروض، وهل بالفعل يفكر في الرحيل عن صفوف الاتحاد، وهذا بعد قرار الجهاز الفني بإستبعاده من قائمة الفريق الآسيوية، وذلك على الرغم من تالق اللاعب مع الفريق بصورة لافتة للأنظار، حيث شارك في 11 مباراة، ولكنه صنع 7 أهداف وصنع هدف وحيد لزملائه خلال هذا العدد القليل للغاية من المشاركات.



يذكر أن لاعب نادي اتحاد جدة، سيكو سانوجو، كان قد طلب فسخ عقده بصورة رسمية مع نادي اتحاد جدة في الفترة الأخيرة، وهذا بعدما لم يتم قيد اللاعب في قائمة الفريق المحلية، وهو ما أغضبه كثيرًا، وهدد باللجوء إلى الفيفا، حتي يرحل عن صفوف النادي بصورة نهائية خلال الفترة المقبلة.