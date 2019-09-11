في خطوات.. إزاي تشارك بمبادرة "اسأل الرئيس" بالمؤتمر الثامن للشباب
ينطلق الأحد المقبل 14 سبتمبر، فعاليات المؤتمر
الوطني الثامن للشباب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية،
ويعتبر المؤتمر حلقة للتواصل بين الشباب والقيادة السياسية في مصر.
ويحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، على حضور
مؤتمرات الشباب والتى تعقد بشكل دوري، كل فترة، من أجل الاستماع إلى مشاكل الشباب
وآرائهم فيما يحدث، وكذلك لتوضيح وجهة النظر المصرية في بعض الأحداث، وهو ما يؤكد
اهتمام السيسي بالشباب وإعطائهم أولوية كبيرة.
ومن أجل التواصل بشكل أفضل مع الشباب
والاستماع إلى أكبر عدد منهم، فتح المؤتمر الوطني الثامن للشباب، الباب لاستقبال
أسئلة مبادرة "اسال الرئيس"، حيث يقوم الشباب بتقديم أسئلتهم ويجيب
الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال المؤتمر على أسئلة الشباب.
وللتسجيل يقوم صاحب السؤال بالضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــا،
وبعدها يقوم بملء الأبلكيشن الخاص بالبيانات الشخصية مثل الاسم بشكل رباعي والبريد
الإلكتروني والرقم القومي ورقم الهاتف والمحافظة التي يتنمى إليها صاحب السؤال.
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