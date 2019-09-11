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5 سيارات مستعملة سعرها أقل من 150 ألف جنيه

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 08:05 م
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5 سيارات مستعملة سعرها أقل من 150 ألف جنيه

يسعى العديد من زبائن سوق السيارات المستعمل فى مصر امتلاك سيارة ذات ناقل حركة "أوتوماتيك " ومتوسط اسعارها يتوافق مع امكانيتهم المادية و حالتها العامة جيدة, من هذا المنطلق توفر بوابة الفجر لقرائها أبرز 5 سيارات لا يتجاوز سعرها 150 ألف جنيه ذات ناقل حركة أوتوماتيك أو عادى "مانيوال" .


اسعار ومواصفات رينو سانديرو  2014 المستعملة - Renault sandero 2014


بدأت شركة رينو فى انتاج السيارة عام 2007 للتعامل مع دول شمال وشرق أوروبا ولأمريكا الجنوبية  كما تنتشر في أوربا ولكنها تعرف باسم داشيا سانديرو  اما فى مصر وروسيا وجنوب افريقيا والمكسيك وأمريكا الجنوبية تعرف بأسم رينو سانديرو .                       


وتأتى السيارة بمحرك 1600 سي سي بقوة 90 حصان وعزم دوران 128 نيوتن متر بما يجعل السيارة اقتصادية في استهلاك الوقود في المناطق المزدحمة مع معدل استهلاك وقود يصل الي 7 لتر لكل 100 كم، وناقل حركة مانيوال من 5 سرعات يوفر سلاسة في القيادة كما يتوفر لها نسخ أخرى أوتوماتيك


سعر رينو سانديرو  2014 المستعملة

 السعر الأدنى للسيارة 138,000  جنيه كما يبلغ متوسط سعرها فى السوق المصري حوالى 144,000 جنيه حتى يصل الى اعلى سعر للسيارة ويبلغ 152,000 جنيه.

5 سيارات مستعملة سعرها أقل من 150 ألف جنيه

اسعار ومواصفات نيسان صني ٢٠١٤المستعملة - Nissan Sunny 2008

اعتمدت شركة نيسان فى المظهر الخارجى للسيارة ان تجعلها ذات شبه كبير من ” نيسان ماكسيما ” و ” نيسان التيما ", التىتميزت بالإنسيابية والانسجام مع انحنائات رائعة والوان الرائعة التى تناسب جميع الأذواق .

وتأتى السيارة بمحرك 1500 سي سي بقوة 99 حصان وعزم دوران 133 نيوتن متر تمتلك السيارة ناقل حركة فيه 5 سرعات عادي، أو 4 سرعات للناقل الاوتوماتيك.


سعر نيسان صني ٢٠١٤المستعملة

 السعر الأدنى للسيارة 143.000جنيه كما يبلغ متوسط سعرها فى السوق المصري حوالى 150,000 جنيه حتى يصل الى اعلى سعر للسيارة ويبلغ 161,000 جنيه

5 سيارات مستعملة سعرها أقل من 150 ألف جنيه

اسعار ومواصفات شيفروليه افيو 2008 المستعملة - CHEVROLET AVEO 2008

تمتلك سيارة شيفروليه افيو كل المواصفات التي ييحث عنها راغبي شراء السيارات المستعملة، فقد استحقت السيارة الحصول على لقب "الاختيار الأفضل للعائلة" بسبب العديد من الخصائص والمميزات التي تجعلك تختارها.

وتأتى السيارة بمحرك 1600 سي سي بقوة 86 حصان وعزم دوران 132 نيوتن متر تمتلك السيارة ناقل حركة فيه 5 سرعات عادي، أو 4 سرعات للجير الاوتوماتيك.


سعر شيفروليه افيو 2008 المستعملة

 السعر الأدنى للسيارة 95,000 جنيه كما يبلغ متوسط سعرها فى السوق المصري حوالى 103,000 جنيه حتى يصل الى اعلى سعر للسيارة ويبلغ 109,000 جنيه.


5 سيارات مستعملة سعرها أقل من 150 ألف جنيه

اسعار ومواصفات هيونداي إلنترا 2005 المستعملة - CHEVROLET AVEO 2008

وتتمتع سيارات هيونداي النترا بتصميمات عصرية مميزة تجعلها حلم لراغبي شراء السيارات فتتميز بطابعها الرياضي كما تأتى السيارة مميزة الشكل والتصميم ويوجد اسفل الاكصدام الأمامي الذي يأتي بنفس لون السيارة مع فتحات سفلية مصابيح ضباب .

وتأتى السيارة بمحرك 1600 سي سي بقوة 107 حصان وعزم دوران 146 نيوتن متر تمتلك السيارة ناقل حركة فيه 5 سرعات عادي، أو 4 سرعات للناقل الاوتوماتيك.


سعر هيونداي إلنترا 2005 المستعملة - hyundai elantra 2005

 السعر الأدنى للسيارة 121.000 جنيه كما يبلغ متوسط سعرها فى السوق المصري حوالى 130,000 جنيه حتى يصل الى اعلى سعر للسيارة ويبلغ 137,000 جنيه

5 سيارات مستعملة سعرها أقل من 150 ألف جنيه

اسعار ومواصفات لانسر بومه 2008 المستعملة - lancer puma 2008

طرحت شركة ميتسوبيشي السيارة لانسر GLX  او كما يسميها المصريين لانسر بوما في عام 2004 واستمرت في اصدارها حتى عام 2012 حتى ظهور موديلات الشارك, وتعتبر من أكثر سيارات انتشاراً في مصر بجانب الكريستالة وتعرف باسم لانسر GLX  وتتميز بالتوفير فى استهلاك الوقود والتجاوب مع أنواع البنزين المتوفرة في السوق المصري وتعتبر السيارة سيارة عائلية تتوفر بسعر مناسب .

وتأتى السيارة بمحركين اولهما بسعة 1300 سي سي بقوة 88 حصان والاخر بسعة 1600 سي سي يزود السيارة بقوة 105 حصان تمتلك السيارة ناقل حركة فيه 5 سرعات عادي، أو 4 سرعات للناقل الاوتوماتيك.


سعر لانسر بومه 2008 المستعملة – 2008  lancer puma 

 السعر الأدنى للسيارة 131.000 جنيه كما يبلغ متوسط سعرها فى السوق المصري حوالى 148,000 جنيه حتى يصل الى اعلى سعر للسيارة ويبلغ 162,000 جنيه.

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