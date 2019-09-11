السعودية: نقف مع قبرص في مواجهة الأنشطة غير المشروعة لتركيا في البحر المتوسط
أكد وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، إن المملكة تقف مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، في مواجهة الأنشطة غير المشروعة لتركيا في البحر المتوسط.
وكما أكد وزير الخارجية السعودي، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، مساء الأربعاء دعم المملكة لمشروعية قبرص وسيادتها، وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في كافة المجالات.
وقال "العساف": "ناقشنا أزمة قبرص، ونؤيد القرار الدولي خاصة الأمم المتحدة، ونأمل أن يحل الطرفين المشكلة بطريقة سلمية وسنواصل دعمنا لقبرص".
وأجرى وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف، الأربعاء، لقاءات مع المسؤولين بقبرص في زيارة هي الأولى لمسؤول سعودي رفيع إلى الجزيرة الواقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية أن الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس استقبل العساف في القصر الرئاسي، كما اجتمع الأخير بنظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس، وأكدا "على تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في كافة المجالات".
وذكرت قناة AHABER في موقعها الإلكتروني أن الوزير السعودي قال خلال لقائه بنظيره القبرصي إن "المملكة تقف مع حليفنا الرئيس القبرصي في مواجهة الأنشطة غير المشروعة لتركيا في البحر المتوسط".
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