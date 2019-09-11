أبرز مباريات الجولة الثالثة في الدوري السعودي للمحترفين

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تعود الروح من جديد إلى مباريات الدوري السعودي لكرة القدم، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي، وهذا مساء يوم الجمعة المقبل، حيث سنكون على موعد مع مباريات الجولة الثالثة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي يشهد مباريات غاية في القوة والإثارة في هذه الجولة.



وبحسب ما يشير إليه جدول مباريات الجولة الثالثة في بطولة الدوري السعودي، فإن بداية المنافسات ستكون يوم الجمعة، حيث مباراة التعاون والعدالة على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، وذلك في تمام الساعة 18:50 بتوقيت مكة المكرمة ،على أن يقام في نفس الموعد لقاء ضمك والاتحاد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.



ويوم السبت، سيكون يوم حافل في مباريات الجولة الثالثة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث تقام مباراة الشباب والنصر في ديربي الرياض، وذلك على أرضية ملعب الملك فهد الدولي، في تمام الساعة الثامنة والربع بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والربع بتوقيت القاهرة.



في حين يلعب المتصدر نادي الهلال مباراته الثالثة في هذا الموسم مساء يوم السبت الموافق 14 سبتمبر الجاري، وبالتحديد عند الساعة 18:40 بتوقيت مكة المكرمة، حيث يستضيف نادي الهلال، الفيحاء في واحدة من المباريات المنتطرة بالنسبة لجماهير الكرة السعودية.



وفي ختام يوم السبت، يلعب نادي أهلي جدة مباراة قوية للغاية أمام نادي الوحدة، في تمام الساعة 20:35 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على أرضية ملعب الملك عبدالله في جدة.