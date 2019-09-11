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برشلونة سيبذل قصارى جهده لإعادة نيمار إلى الكامب نو

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 07:55 م
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برشلونة سيبذل قصارى جهده لإعادة نيمار إلى الكامب نو
نيمار
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مصطفى صابر
 
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فشل برشلونة في مساعيه لإعادة نيمار إلى كامب نو هذا الصيف ، ومع ذلك يعتقد مدير البلوجرانا خافيير بورداس أن النادي لم يعود بعد إلى مهاجم باريس سان جيرمان.

لا سيما بالنظر إلى النطاق الزمني المحدود ، ولكن بالنظر إلى حقيقة أن نيمار كان يائسًا للغاية للعودة ، لا يمكنك استبعاد أي شيء.

 وأكملوفي مقابلة مع EFE قال رئيس برشلونة: "مهما حدث ، كل شيء يتغير باستمرار في كرة القدم ، ولكن نيمار هو نيمار.

وأوضح: " قضية نيمار هي حالة خاصة. إنه لاعب استثنائي ويريد المجيء إلى برشلونة ؛ لم يتكيف مع باريس لقد كان مخطئًا في الذهاب إلى هناك.

ويتابع:  أنه قال ذلك: "أحد المخاوف التي انبثقت من المراحل المبكرة من موسم 2019/20 هو اللياقة البدنية ليونيل ميسي وما إذا كان سيستمر مع النادي الكاتالوني أم لا في المستقبل المنظور "أنا لا أراه في نادٍ آخر.

ويضيف: "هناك عدد قليل من الناس يرتبطون ببرشلونة أكثر من ميسي" ، ميسي هو من برشلونة [حيث انتقل كطفل وأمضى معظم حياته هناك].

وأكد: ميسي هو برشلونة  الناس قلقون بشأن بند عقده ، لكن ميسي سيبقى لأنه في المنزل هنا ، إنه يشعر بذلك ؛ إنه يأتي من لا ماسيا ، ما عليك إلا أن تنظر إليه عندما تضيع المباراة".

واختتم: لقد كان كل مؤيد مسرورًا بسبب نشاط سوق الانتقالات الصيفي في البلوجرانا، إلا أن بورداس يعتقد أنه من الصعب تحسين مثل هذا الفريق الموهوب ، وقال: "عندما تقوم بتعزيز أفضل فريق في العالم ، يكون الأمر صعبًا للغاية".
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