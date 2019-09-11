الكشف عن موعد طرح تذاكر مباراة السد والنصر السعودي فى دوري أبطال أسيا

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كشف نادي السد القطري منذ قليل، عن موعد طرح تذاكر مباراة الفريق أمام نادي النصر السعودي، في إياب دور ربع النهائي بدوري أبطال آسيا هذا الموسم، والتي مقرر لها أن تقام مساء الاثنين المقبل، على ستاد جاسم بن حمد، في العاصمة القطرية الدوحة.



وبحسب بيان نادي السد القطري، والذي جاء عبر تغريدة على موقع تويتر، وقال فيها:



"من المقرر اليوم الاربعاء طرح تذاكر مباراة الزعيم والنصر السعودي، والتي ستقام مساء الاثنين المقبل، وخصص الزعيم مواعيد من 4 إلى 8 مساءاً يومياً لبيع التذاكر وحتى يوم المباراة وذلك بمقر النادي، وسيكون سعر التذاكر: 50 ريال يمين ويسار المقصورة، 10ريالات للتذكرة العادية".



وأشار تقارير صحفية، بأن نادي السد القطري سيكون حريص على أن يمتلئ ملعب جاسم بن حمد عن أخره في تلك المباراة، خاصة لكون نادي السد في أمس الحاجة إلى الدعم الجماهير المكثف، وذلك بعدما أصبح السد القطري أمام خيار واحد فقط وهو تحقيق الفوز من أجل الصعود للمباراة القادمة في نصف النهائي، وذلك بعدما أنتهت المباراة الأول بين النصر والسد في الرياض، بفوز صاحب الأرض والجمهور بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين يوم 26 أغسطس الماضي.



وكان نادي السد قد تلقى بعض الأخبار الغير سارة بخصوص مباراة النصر، حيث أعلن الأخير عن تعافي مهاجمه وهدافه عبد الرزاق حمد الله، وهو ما يجعل اللاعب قادر على تعزيز صفوف الفريق في المباراة المرتقبة بإياب دور ربع النهائي.