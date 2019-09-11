"الأعلى للآثار": وضع 1000 قطعة آثرية في متحف العاصمة الإدارية الجديدة

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قال الدكتور مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار، إن متحف العاصمة الإدارية لم يفتتح بعد، وتم اعداده من خلال مجموعة فنادق الماسة الخاصة بالقوات المسلحة بالشراكة مع وزارة الآثار، لافتَا إلى الإدارة والإشراف على المتحف ستكون من قبل وزارة الآثار، طبقًا للقانون.



وتابع رئيس المجلس الاعلى للآثار، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن المجلس بدأ في اعداد سيناريو العرض داخل المتحف، بما يتناسب مع فكرة انشاء المتحف والمكان المتواجد فيه، وسيتم وضع 1000 قطعة أثرية تشتمل على مقابر وتماثيل.



ولفت رئيس المجلس الأعلى للأثار، إلى أن المتحف تم الإنتهاء منه من الناحية الانشائية، وجاري الآن وضع القطع الأثرية في سيناريو عرض متميز جدًا، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للأثار، وقع برتوكولًا مع مجموعة فنادق الماسة التابعة للقوات المسلحة، في وجود وزير الاثار الدكتور خالد عناني، وخلال أشهر قليلة سيتم افتتاح هذا المتحف بإذن الله.



وأشار رئيس المجلس الأعلى للأثار، إلى أن افتتاح متحف العاصمة الإدارية، سيتم بمجرد الإنتهاء من عرض القطع الأثرية، وبالتحديد خلال أقل من شهرين، وسيتم دعوة الإعلامين والصحافيين للإحتفال بافتتاح هذا المتحف.



هذا وقال الدكتور مستشار سيناريو العرض المتحفي بوزارة الآثار، محمود مبروك، إن متحف العاصمة الإدارية الجديدة سيعمل على توثيق عواصم مصر لأول مرة، بداية من منف وطيبة، وصولًا للقاهرة الفاطمية والخديوية، وسيتم تخصيص فاترينة عرض، لكل عاصمة تشتمل على اختام ورسائل وعملات قديمة خاصة بكل عصر، والتبادل التجاري في هذه العواصم.



يذكر أن اللواء محمد أمن نصر مستشار رئيس الجمهوري للشؤون المالية، ووزير الاثار خالد عناني قام بتوقيع برتوكول تعاون بين مجموعة الماسة لإنشاء المتحف العاصمة الإدارية، والمجلس الأعلى للأثار، وسيتولى المجلس الاعلى للأثار، إدارة هذا المتحف والإشراف عليه وفقًا للقانون، وسيقوم باختيار قطع الأثار التي تعرض في المتحف، خلاف وضع سيناريوا العرض المتحفي داخل المتحف.

