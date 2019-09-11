بين الإقالة والاستقالة.. 10 شخصيات أطاح بها ترامب منذ ولايته.. آخرها " بولتون"

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دونالد جون ترامب هو الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، شغل منصبه منذ 20 كانون الثاني 2017. وبالإضافة إلى كونه سياسي، فهو رجل أعمال ناجح وشخصية ظهرت في العديد من البرامج التلفزيونية.

ولد ترامب 14 يونيو 1946 في مستشفى جامايكا بنيويورك، وهو ابن ملّاك عقارات ثري، ارتاد كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا قبل أن يتولى مسؤولية أعمال عائلته.



بصفته رجل أعمال ذكي ومدير ذو كاريزما خاصة، قام ببناء وتجديد العديد من الفنادق والكازينوهات وأبراج المكاتب خلال مسيرته المهنية، فتراكمت قيمتها الصافية لتصل إلى المليارات.

وبغية توسيع آفاق طموحاته، دخل مجال السياسة الوطنية في أوائل العقد الأول من القرن الماضي، ووضع عينيه على المكتب الرئاسي. وكسياسي، كانت حياته المهنية مشوبة بمزاعم تتعلق بسوء السلوك الجنسي، كما أنه تلقى الكثير من الانتقادات بسبب نمط حياته الباهظة وتعليقاته المثيرة للجدل بشأن المهاجرين من الدول الإسلامية.



على الرغم من الجدل الدائر حوله، فقد ترشح ترامب للانتخابات الرئاسية في عام 2016 باعتباره مرشحًا عن الحزب الجمهوري فهزم المرشح الديمقراطي هيلاري كلينتون في انتصار مفاجئ.



دونالد ترامب هو أول شخص يتولى الرئاسة دون خدمة عسكرية أو حكومية سابقة، وبعمر السبعين يعد أيضًا أكبر شخص سنًا يتولى المنصب.



أقال دونالد ترامب، منذ ولايته 10 شخصيات مستقيلة من مناصبها، كان آخرها جون بولتون.. مستشار ترامب للأمن القومي.







سالي ييتس.. القائمة بأعمال وزير العدل الأمريكي أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 31 يناير 20017، القائمة بأعمال وزير العدل الأمريكي سالي ييتس، بعد أن أمرت المدعين في وزارة العدل بعدم تبني أوامر تنفيذية وقعها ترامب، بشأن منع رعايا دول مسلمة من دخول الولايات المتحدة

وكانت ييتس قالت إنها ليست مقتنعة بأن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب بشأن الهجرة قانوني



مايكل فلين.. مستشار سابق للأمن القومي في البيت الأبيض في 31 يناير 2017، أعلن البيت الأبيض استقالة مايكل فلين، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد فضيحة اتصالات مع روسيا.

وأتهم فلين بمناقشة موضوع العقوبات الأمريكية مع السفير الروسي في الولايات المتحدة قبيل تولي ترامب مهام الرئاسة.

وأفادت تقارير بأنه قد ضلل مسؤولين أمريكيين بشأن محادثته تلك مع السفير الروسي.

وقال فلين في رسالة استقالته، إنه قدم "ايجازا بمعلومات غير كاملة من دون قصد لنائب الرئيس المنتخب وآخرين بشأن اتصالاتي الهاتفية مع السفير الروسي".



الفيدرالي جيمس كومي.. مدير مكتب التحقيقات أصدر المكتب البيضاوي في التاسع من مايو 2017 بياناً أبلغ فيه الرئيس دونالد ترامب أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي قرر إعفائه من مهامه، وإقالته من منصبه".

وتأتي هذه المفاجأة بعد الكشف عن إعطاء كومي معلومات غير دقيقة للكونغرس بشأن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون الأسبوع الماضي.



جيمس كومي.. مدير إف بي آي في قرار مفاجئ، أقال ترامب في التاسع من مايو 2017 مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي بشكل "فوري"، واعتبر ترامب في رسالة وجهها لكومي أن الأخير غير قادر على "قيادة المكتب بشكل فعال".





ستيف بانون.. "المثير للجدل" 18 اغسطس 2017، غادر ستيف بانون اليميني المتطرف وكبير الاستراتيجيين في إدارة الرئيس دونالد ترمب، البيت الأبيض وسط الضجة التي تحيط بالإدارة الأميركية بسبب تصريحات ترمب حول تجمع دعاة تفوق العرق الأبيض.

وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم ترمب في بيان "لقد اتفق كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي وستيف بانون على أن اليوم سيكون آخر يوم لستيف".



إتش آر ماكماستر.. مستشار الأمن القومي في الثاني عشر من مارس 2018، قرر دونالد ترامب إقالة الجنرال "إتش آر ماكماستر" من منصبه كمستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، بحسب ما ذكرته صحيفة واشنطن بوست.

القرار كان صادماً، كونها كانت المرة الثالثة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي بإقالة مسؤول، بعد إقالته لوزير خارجيته ريكس تيلرسون في نفس الاسبوع.



سكوت برويت.. مدير وكالة حماية البيئة قبل الرئيس الأمركي دونالد ترامب، 6 يويويو 2018، استقالة مدير وكالة حماية البيئة سكوت برويت من منصبه، بعد ما واجه فضائح متزايدة حول إنفاقه وسلوكه في السلطة.

وقال ترامب على تويتر: "لقد قبلت استقالة سكوت برويت مديرا لوكالة حماية البيئة. داخل الوكالة قام سكوت بعمل رائع، وسوف أكون دائما ممتنا له على ذلك".



نيكي هيلي.. السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة قبل ترامب، في التاسع من أكتوبر 2018 استقالة سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي على أن تستمر في منصبها حتى نهاية العام الحالي.

ولم توضح هيلي، البالغة من العمر 46 عاما وواحدة من الوجوه النسائية القليلة في إدارة ترامب، سبب استقالتها بعد عامين من توليها هذا المنصب.



جيم ماتيس.. وزير الدفاع الأمريكي تقدم وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس باستقالته من منصبه، في 20 ديسمبر 2018 لينضم إلى سلسلة من المسؤولين الرفيعين الذين استقالوا في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء هذه الخطوة بعد يوم واحد من إعلان ترامب، عن سحب القوات الأمريكية من سوريا، وقد أشير إلى أن ماتيس يعارض مثل هذا القرار.





كيرستين نيلسن.. وزيرة الأمن الداخلي أعلنت كيرستين نيلسن، وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، بتاريخ 7 أبريل 2019، استقالتها من منصبها، حيث كتب ترامب على "تويتر": "وزيرة الأمن الداخلي كيرستن نيلسن ستغادر منصبها، أود أن أشكرها على خدمتها".