"أيفون 11" يصعد بمؤشرات البورصة الأمريكية في منتصف التعاملات

واصلت البورصة الأمريكية التعافي في منتصف التعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من مكاسب سهم "آبل" بعد إعلان الشركة إصدارات "آيفون 11 " الجديدة.





ومن جانب أخر طالب دونالد ترامب من الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة إلى "الصفر أو أقل"، مع إعادة تمويل الديون بتكلفة أقل.





وقالت الصين أنها تعتزم استثناء 16 منتجاً من قائمة المنتجات الأمريكية التي تخضع للتعريفات الإضافية بداية من 17 سبتمبر الجاري ولمدة عام، يأتي ذلك مع استمرار التفاؤل حيال الوضع التجاري، وسط تقارير صحفية تشير إلى أن الصين تعتزم شراء المزيد من المنتجات الأمريكية في سبيل عقد صفقة تجارية.





وينتظر المستثمرون المزيد من الإجراءات التحفيزية للبنوك المركزية، حيث بجتمع المركزي الأوروبي غداً الخميس على أن يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه في وقت لاحق من هذا الشهر.





وارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بعكس توقعات المحللين.





وتحول مؤشر "داو جونز" الصناعي للمكاسب بنحو 0.4 بالمائة أو ما يعادل 108 نقطة ليصل إلى 27017.9 نقطة، كاسراً حاجز الـ27 ألف نقطة للمرة الأولى منذ تعاملات 1 أغسطس الماضي، و ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.5 بالمائة ليصل إلى 2993.8 نقطة، فيما ارتفع "ناسداك" بنحو 0.9 بالمائة ليسجل 8155.6 نقطة، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يتبع أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 98.686.



