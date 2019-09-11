"الوزراء": 900 مليون دولار انخفاضًا في واردات مصر يونيو الماضي

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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم الوزراء، إن تراجع معدل التضخم إلى 6.7 % في أغسطس 2019 مقارنة بـ 13.5 % في أغسطس 2018 يعني أنه انخفاض بنسبة 50% خلال عام، لافتًا إلى أن ذلك سيؤدى إلى انخفاض أسعار السلع.



وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن واردات مصر انخفضت في شهر يونيو 2019 بمقدار 900 مليون دولار بالمقارنة بواردات مصر في يوليو 2018، موضحًا أن ذلك يؤكد أن الدولة وفرت نحو مليار دولار تقريبا.



وأشار إلى أن توفير الدولة مبلغ 900 مليون دولار واردات، واستبدالها بسلع محلية يعد إنجاز حقيقي في إطار مجهودات الحكومة لدعم القطاع الصناعي، وتوطين الصناعات المحلية، وإحلال المنتج المحلي محل المنتج الاجنبي، لافتًا إلى أن كل ذلك يصب في مصلحة المواطن المصري؛ لأنه سيتم توفير تلك الأموال لخدمات له.



وحول برنامج "تكافل وكرامة" قال إنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين البنك الدولي ووزارات التضامن الاجتماعي والاستثمار والتعاون الدولي، لتمويل برامج المرحلة الثانية من برنامج "تكافل وكرامة "بمقدار 600 مليون دولار".



وأشار إلى أن برنامج تكافل وكرامة، هو برنامج للدعم النقدي المشروط للأسر الأكثر احتياجا سواء في القرى أو محافظات مصر المختلفة، منوهًا إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج بدأت في 2015 وانتهت في 2018.



ولفت المتحدث باسم الوزراء إلى أن المرحلة الأولي استفاد منها حوالي 9 مليون مواطن مصري أما المرحلة الثانية ستشهد تحول الدعم النقدي إلى دعم إنتاجي بمعنى بدلًا أن نعطي للأسر الفقيرة مبلغ شهري سيتم توفير لأحد أبناء الأسرة فرصة عمل توفر له دخل ثابت أو توفر للأسرة قرض ميسر تستطيع من خلاله إقامة مشروع صغير يوفر لها ربح شهري؛ تستطيع من خلاله دفع القرض الميسر بنسبة فائدة ضئيلة للغاية.



يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد شهد اليوم الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون بين البنك الدولي ووزارات التضامن الاجتماعي والاستثمار والتعاون الدولي، لتمويل برامج المرحلة الثانية من برنامج "تكافل وكرامة".













