متحدث العاصمة الإدارية: الحي الدبلوماسي سيستقبل 50 ألف موظف منتصف 2020





والعاصمة هي مشروع واسع النطاق أعلنته الحكومة المصرية في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري يوم 13 مارس 2015، وتقع العاصمة الجديدة بين إقليم القاهرة الكبرى وإقليم قناة السويس بالقرب من الطريق الدائري الإقليمي وطريق القاهرة/السويس، ويخطط لكي تكون المنطقة مقراً للبرلمان والرئاسة والوزارات الرئيسية، وكذلك السفارات الأجنبية ويتضمن المشروع أيضاً متنزه رئيسي ومطار دولي، ويقام المشروع على مساحة إجمالية 170 ألف فدان.









قال العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن العمل في العاصمة الإدارية يجري على مدار الساعة، من خلال العمل 3 شيفتات في اليوم الواحد، وسبع أيام في الأسبوع، حتى في أيام العطلات والإجازات الرسمية، لافتَا إلى أن معدلات التنفيذ في العاصمة الإدارية الجديدة جيدة جدًا، والوفود الأجنبية التي تزور العاصمة، تندهش من حجم الإنجازات التي حدثت في هذا التوقيت البسيط.وتابع المتحدث العاصمة الإدارية الجديدة، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن العاصمة الإدارية كانت عبارة عن صحراء جرداء، وتتحول بصورة تدريجية إلى مجتمع عمراني متميز فريد من نوعه في مصر والعالم العربي، سواء من حيث المبادئ أو عرض الشوارع او التكنولوجية المستخدمة، مشيرًا إلى أن العمل في العاصمة الإدارية يحدث بدون تحمل الدولة أي تكاليف.وأضاف أن المخطط العام للعاصمة فريد، خاصة أنه يشتمل على 8 أحياء سكنية، وكل حي سكني مساحته 1000 فدان أو يزيد، وسعة كل حي سكني 25 الف وحدة سكنية، وهذا يعني أن العاصمة الإدارية ستكون مجتمع سكني كبير جدًا.ولفت إلى أن الحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، يهدف لإحياء القاهرة مرة أخرى من خلال نقل السفارات الاجنبية بالقاهرة للحي الدبلوماسي بالعاصمة، وهذا سيمنع اعاقة الحركة في بعض الشوارع، بسبب اغلاق بعض الشوارع القريبة من البعثات الدبلوماسية.وأوضح أن مساحة الحي الدبلوماسي بالعاصمة مساحته 1650 فدان، ويتيح للسفارات التواجد في مكان به بنية تحتية ذكية، ومناطق خضراء متميزة، وهذا يعني توفير أمان أكبر لهذه السفارات، مشيرًا إلى أن هناك 55 بعثة تقدمت بطلب للانتقال إلى العاصمة الإدارية، وهذا يعتبر نوع من أنواع التعاقد.وأشار إلى أن الحي الدبلوماسي تم الانتهاء منه بنسبة 60%، وخلال النصف الثاني من 2020 سيتم الانتهاء من هذا الحي، وسيكون جاهر لاستقبال أكثر من 50 الف موظف.