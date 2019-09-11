بعد واقعة رمضان صبحي.. تعليق مفاجئ من مدرب المنتخب الأوليمبي بشأن نجم الأهلي

لفتت لقطة رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي والمنتخب الأوليمبي الانظار بشدة، وذلك بعد استبداله خلال ودية مصر والسعودية والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف.





والتقطت الكاميرات صورة لرمضان صبحي وهو يركز في هاتفه وغير منشغل بمباراة المنتخب الأوليمبي، وهو ماتسبب في موجة انتقادات كبيرة على اللاعب.





وخرج شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، ليشيد برمضان صبحي جناح فريق الأهلي، مؤكدا أنه خير قائد للمنتخب الأوليمبي وأن علاقته قوية بكل اللاعبين.





وقال غريب عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "هذه الميزة لرمضان، تجعل الجهاز الفني لا يحتك بأحد".





وتابع: " رمضان ملتزم بشكل جيد رغم أنه يلعب في مركز آخر، وخلفت له توظيفا جديدا مع زميله بالأهلي عمار حمدي".

وأكمل شوقي غريب"المركز الجديد لرمضان صبحي سيجعله يلمس الكرة أكثر وتسليمه لزملائه أسرع بحيث لا يحتفظ بها كثيرا".

وأكد شوقي غريب على حاجته بشدة لخدمات ثنائي الأهلي كريم وليد "نيدفيد" ومحمد محمود لإنعاش حركة خط الوسط، مشيرا إلى أن الأخير سيكون جاهزا للمشاركة في التدريبات والمباريات خلال 15 يوما.

وتابع "محمد محمود سينضم لمعسكر المنتخب الأوليمبي في أكتوبر المقبل، بينما ينفذ نيدفيد برنامجا تأهيليا منذ بداية الشهر الجاري".

واختتم شوقي غريب تصريحاته "أتمنى أن يكون أحدهما جاهزا بشكل تام، لأن تواجدهما يؤدي إلى تغير كامل في حركة خط الوسط، وكذلك ناصر ماهر عندما يكون بحالة بدنية جيدة".



