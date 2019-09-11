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نجم منتخب الجزائر على أعتاب الإنتقال لتشيلسي في يناير

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 06:43 م
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نجم منتخب الجزائر على أعتاب الإنتقال لتشيلسي في يناير
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عمر عبدالعزيز
 
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أكدت العديد من التقارير الصحفية البريطانية، اليوم الأربعاء، على وجود رغبة جادة بين مسؤولي نادي تشيلسى الإنجليزي، من أجل تدعيم مركز الظهير الأيمن للفريق اللندني.

وأشارت التقارير البريطانية إلى أن البلوز يرى ضرورة التعاقد مع نجم المنتخب الجزائرى وفريق نيس الفرنسى، يوسف عطال، وذلك فى انتقالات الشتاء بشهر يناير المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن إدارة البلوز قد استقرت على أنه حال قيام الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" برفع الإيقاف عن النادى من حيث منع التعاقد مع لاعبين جدد، فإن الدولي الجزائري يوسف عطال سيكون على رأس اللاعبين المنضمين للفريق اللندني فى موسم الانتقالات الشتوية بشهر يناير.

وألمحت "ديلي ميل" إلى أن تشيلسى على استعداد لدفع مبلغ يقارب الـ 35 مليون جنيه استرلينى للتعاقد مع الظهير الأيمن لفريق نيس ومنتخب الجزائر، يوسف عطال.

وفي السايق ذاته أشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن نادي نيس الفرنسي من جهته ربما لن يسمح لرحيل اللاعب فى يناير والانتظار إلى نهاية الموسم.

ومن الجدير بالذكر ان الجزائري عطال البالغ من العمر 23 عاماً قد ولد في الجزائر وبالتحديد في منطقة بوغني، وبدأ اللعب في بلاده مع نادي باردو، ثم لعب مع نادي كورتريك البلجيكي، قبل أن ينتقل إلى نيس في يوليو 2018.

وعلى الرغم من أن عطال يلعب في مركز الظهير، لكنه تكمن من تسجيل 6 أهداف خلال 26 مباراة خاضها مع نيس الموسم الماضي، وتوج مع منتخب الجزائر بلقب كأس أمم أفريقيا هذا الصيف.
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