نجم منتخب الجزائر على أعتاب الإنتقال لتشيلسي في يناير

أكدت العديد من التقارير الصحفية البريطانية، اليوم الأربعاء، على وجود رغبة جادة بين مسؤولي نادي تشيلسى الإنجليزي، من أجل تدعيم مركز الظهير الأيمن للفريق اللندني.





وأشارت التقارير البريطانية إلى أن البلوز يرى ضرورة التعاقد مع نجم المنتخب الجزائرى وفريق نيس الفرنسى، يوسف عطال، وذلك فى انتقالات الشتاء بشهر يناير المقبل.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن إدارة البلوز قد استقرت على أنه حال قيام الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" برفع الإيقاف عن النادى من حيث منع التعاقد مع لاعبين جدد، فإن الدولي الجزائري يوسف عطال سيكون على رأس اللاعبين المنضمين للفريق اللندني فى موسم الانتقالات الشتوية بشهر يناير.

وألمحت "ديلي ميل" إلى أن تشيلسى على استعداد لدفع مبلغ يقارب الـ 35 مليون جنيه استرلينى للتعاقد مع الظهير الأيمن لفريق نيس ومنتخب الجزائر، يوسف عطال.

وفي السايق ذاته أشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن نادي نيس الفرنسي من جهته ربما لن يسمح لرحيل اللاعب فى يناير والانتظار إلى نهاية الموسم.



