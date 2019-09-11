مصطفى بكري مهاجمًا وائل غنيم: مصر أكبر من الغربان

قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري، إن الغربان السوداء عادت تطلع بوجهها الكالحة مرة أخرى – في إشارة إلى وائل غنيم ومن على شاكلته، ظنًا منها أن الوطن في طريقه للانهيار، مؤكدًا أن مصر قوية بشعبها وجيشها العظيم وقائدها الذي واجه الإرهاب وواجه التحديات والمؤامرات وانتصر لارادة الجماهير، مشددًا على أنهم مساكين يظنون أن المساطيل قادرون على التشكيك في الجيش العظيم وقادته الشرفاء، فخرجوا من جحورهم كالأفاعي يظنون أنهم قادرون على تضليل الشارع مرة أخرة.





وأكد بكري، عبر تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء، أن الشعب المصري كشف المخطط وكشف الخونه الذين أرادوا إسقاط دولته وتقسيم بلاده، مضيفًا: "أتمني أن تنزلوا الشارع لتعرفوا أنكم منبوذين وثأر الناس معكم ما زال قائما، مصر أكبر من كل هذه الغربان التي تنعق في البرية، الشعب المصري لن ينسى للرئيسي عبدالفتاح السيسي مواقفه ودفاعه عن الوطن، ولن ينسي له أنه تحدى ووضع روحه علي كفه لإنقاذ مصر من سرطان الإخوان، لن ينسى له أنه أعاد بناء الدولة ومؤسساتها، الثقة بين الشعب والقائد معمدة بدماء الشهداء، وحب الوطن والانتماء إليه، ولا عزاء ولا مكان للخونة".





وتابع: "عندما يكتب المهرجون والمساطيل والحشاشون تاريخ الوطن، فقل على الدنيا السلام، وعندما يصدق البعض الأكاذيب الممنهجه فاعرف أن هؤلاء ارتضوا أن يكونوا مجرد أدوات غيبت عقولها وتفكيرها، حروب الزيف لم تنته ولكن شعبنا العظيم قادر على مواجهة التحديات والانتصار عليها، إقرأوا تاريخ مصر، لتعرفوا أن مصر وجدت لتبقي وأنها عصية على الانكسار".





يذكر أن الإعلامي مصطفى بكري، كان قد كتب عدة تدوينات الاثنين الماضي فضح فيها الفنان الهارب محمد على، مقدمًا بالدليل كذب ما يقوله محمد على، وأنه مديون للجيش المصري ب 48 مليون جنيه، كما فند ما يقوله الفنان الهارب عن فيلا المعمورة.





كما فجر بكري، مفاجأة من العيار الثقيل بعد أعلن أن الفنان الهارب قام بسرقة ميراث والدته، وهو ما دفع والدته إلى الاستغاثة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما أنه يسعى إلى الشهور من خلال نشر الأكاذيب.