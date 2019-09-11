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بالأرقام.. أربعة من لاعبي ريال مدريد هم صانعوا الأهداف.. تعرف عليهم

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 06:36 م
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بالأرقام.. أربعة من لاعبي ريال مدريد هم صانعوا الأهداف.. تعرف عليهم
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عمر عبدالعزيز
 
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كشف الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد الإسباني، عن صانعو أهداف الفريق الأبيض الملكي، خلال هذا الموسم الرياضي الجديد 2019-2020.

وأوضح الموقع الرسمي للنادي الملكي، أن قدم الويلزي جاريث بيل، والفرنسيين كريم بنزيما ورافائيل فاران والإسباني داني كارفاخال التمريرات الحاسمة من أجل تسجيل 4 من الأهداف الـ6 للفريق المدريدي.

ومن الجدير بالذكر انه خلال الجولات الثلاث الأولى من بطولة الدوري الإسباني،  فقد سجل ريال مدريد ستة أهداف، منها أربعة أهداف عبر تمريرات حاسمة أهداها أربعة لاعبين مختلفين في الفريق، في مستهل البطولة. هؤلاء اللاعبين هم الرباعي المخضرم: بيل، بنزيما، فاران وكارفاخال.

وقد سجل كلا من بيل وبنزيما هدفين في المسابقة، لكنهما قدما أيضاً تمريرتين حاسمتين لتسجيل هدف في مستهل الليغا ضد سيلتا فيجو في ملعب بالايدوس، حيث أهدى الويلزي التمريرة الحاسمة لبنزيما لافتتاح التسجيل، في حين قدم الفرنسي تمريرة حاسمة للوكاس فازكيز لتسجيل الهدف الثالث.

بينما خلال في الجولة الثانية، صنع الفرنسي فاران الهدف لبنزيما ليقوم بتسجيل هدفه رقم 150 في الليجا، بطريقة مدهشةـ في النهاية، وبعد حركة مذهلة بالكعب من الصربي الشاب لوكا يوفيتش، أرسل كافاخال الكرة حاسمةً لبيل لتسجيل باكورة الأهداف ضد فياريال.
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