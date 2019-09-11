"فخخ وتعالى هندوسك بالدبابة".. أسود الصاعقة المصرية الأشرس في العالم

"فخخ وتعالى هندوسك بالدبابة".. كلمات حماسية لـ قوات الصاعقة المصرية ، جاءت ضمن أغنية حملت اسم "والله يا رجال"، وهي أغنية جديدة عن قوات الصاعقة المصرية، نشرتها مجموعة "إعلام المصريين"، ولاقت الأغنية إشادة هائلة من رواد مواقع التواصل الأجتماعي.

تناولت الأغنية المصرية المشاهد الصعبة في حياة رجال الصاعقة، والتمارين التي يخضعون لها، تلك الحياة المعيشية الصعبة وظروف القتال جعلت من قوات الصاعقة المصرية أسود لا يمكن قهرها، حتى أن ترتيبهم جاء ضمن اقوي خمس قوات علي مستوي العالم في اللياقة البدنية والتدريبية العالي.

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من هم قوات الصاعقة المصرية

قوات الصاعقة المصرية يتم إعدادها جسمانياً ونفسياً من خلال تدريبات واختبارات خاصة، بخلاف باقي فروع الجيش، ويشترط في الملتحق بقوات الصاعقة التميز بلياقة بدنية وجسمانية عالية، بجانب أنه يخضع لاختبار طبي خاص.

كما تعقد الفرقة في البداية تحت قيادة وحدات الصاعقة علي أعلي مستوي من التدريب بمدرسة الصاعقة المصرية في أنشاص، ويتم اختيار العناصر التي تراها المدرسة من الضباط المتميزين ليأخذوا الفرقة من ضباط ووحدات المظلات.

وتبلغ مدة الفرقة "السيل" 34 أسبوعاً كاملاً دون توقف، ويتم عمل الاختبارات الطبية للأفراد المشاركين، للتأكد من سلامتهم الطبية.

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الفرقة فدائي

وهناك أيضاً شروط لإلحاق فرد بالصاعقة بجانب اللياقة البدنية وقوة التركيز، حيث يلزم الفرد الحصول على فرقتي معلمي صاعقة راقية، وفرقة قفز أساسي بالمظلات، وتبلغ مدة فرقة معلمي الصاعقة الراقية من 12أسبوعاً، ويُسمى المُلتحق بالفرقة فدائي، ويتم نزع رتبه عنه إن كان ضابطًا، مُقسمة إلى 3 أجنجة، وهم كالآتي: الجناح الأساسي ومدته 4 أسابيع، وهي عبارة عن تدريبات مكثفة على فنون القتال والاشتباك الحر وصد الضربات بالأيدي والسونكي، وأيضًا كيفية الطعن والدرء والاستخدام الجيد لسونكي البندقية الآلية عند نفاذ الذخيرة.

أقوى جيوش العالم

يعد الجيش المصري بكافة قواته أقوى جيوش العالم، وهذا وفقاً لما كشف عنه الموقع العسكري المتخصص "جلوبال فاير باور"، عن تصنيف أقوى جيوش العالم في عام 2019، والذي احتل فيه الجيش المصري المركز الثاني عشر عالميًا، والأول عربيا وإفريقيا.

وذكر الموقع المتخصص أن مصر بها واحداً من أكبر الجيوش في القاهرة الأفريقية، بجانب تزايد الصناعة العكسرية المحلية، وتسليح الجيش.

واعتمد الموقع في تصنيفه على 55 عامل، كان أبرزها تنوع السلاح اذي يستخدمه الجيش وتطور التكنولوجيا المستخدمة، بجانب العدد الإجمالي للأسلحة المملوكة للدولة.

أقوى خمس قوات على مستوى العالم

بينما حصلت الصاعقة المصرية وفقا لآخر التصنيفات العسكرية المصرية، أنها من ضمن اقوي خمس قوات علي مستوي العالم في اللياقة البدنية والتدريبية العالي والمعايشة الصعبة وفقا لكافة الظروف البيئية المختلفة، لذلك تعتبر الصاعقة المصرية ضمن قوات النخبة علي مستوي القوات المسلحة والعالم.

الوحدة 999 أقوى الوحدات الخاصة عالمياً

ليس هذا فقط، "فالوحدة 999 قتال" هي وحدة عسكرية قتالية في القوات المسلحة المصرية، وتعد واحدة من أقوى الوحدات الخاصة المشتقة من الصاعقة، وتختص بهام القتال شديدة الحساسية خلف خطوط العدو وقت السلم والحرب.

وتهتم الوحدة أيضاً، بالمهام القتالية شديدة الخطورة والعنف على الجبهة، كما أن الوحدة تقوم بعدة عمليات تحت بند" السرية" وتعد واحدة من أقوى وأشرس الوحدات الخاصة في الجيش المصري، بجانب أن عدد الأفراد بها وأطقمها غير معروف.





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كما ساهمت الوحدة في تنفيذ عدد من العمليات أبرزها عملية"إنزال" بدرنة في شرق ليبيا، أثناء العملية العسكرية المصرية المشتركة ضد تنظيم داعش عقب ذبح 21 مصري.

تدريب مشترك مع قوات الصاعقة الأمريكية

تشارك قوات الصاعقة المصرية دائماً في العديد من التدريبات، وكانت أبرزها التدريب المشترك النجم الساطع عام 2018 .

وفي السياق ذاته، تم تنفيذ تدريب لتبادل الخبرات (JCET) في مجال مكافحة الإرهاب بين عناصر من القوات الخاصة الأمريكية ( SOFD-A) وقوات الصاعقة المصرية لتوحيد المفاهيم العملياتية والتدريب على العمل الجماعي المشترك وتأهيل القوات لتنفيذ المراحل المستقبلية المخططة.

وقد شمل التدريب على عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية فى مجال مكافحة الإرهاب وطرق مكافحة العبوات الناسفة والتدريب على أعمال الإبرار الجوى والبحري والغطس الهجومي وأعمال التأمين الطبي وتنفيذ الرمايات غير النمطية بالذخيرة الحية من مختلف الأسلحة، والتدريب على اقتحام بؤرة إرهابية.

وتتناول تدريبات "النجم الساطع 2018" موضوعات التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والتدريب على كافة سيناريوهات التهديدات المختلفة في ظل الحرب التقليدية وغير النظامية.

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وتم إجراء سلسلة من تدريبات النجم الساطع منذ عام 1981 حتى عام 2009 ثم توقفت لفترة واستأنفت في عام 2017 بمشاركة قوات من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وتنفذ خلال تلك السنوات بمشاركة قوات كل من مصر وأمريكا واليونان والأردن وبريطانيا والسعودية والإمارات وإيطاليا وفرنسا و16 دولة أخري بصفة مراقب.

نجاحات القوات المصرية

وقد نجحت القوات المصرية مؤخراً، في القضاء على 46 من العناصر الإرهابية شديدى الخطورة خلال تبادل إطلاق النيران بنطاق شمال ووسط سيناء وضبط وتدمير والتحفظ على 17 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية و14 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

بجانب القبض على 100 فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، ويجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما كشفت ودمرت عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلها على كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وكميات من المواد شديدة الانفجار التى تستخدم فى تجهيز العبوات الناسفة بشمال ووسط سيناء.

وهذا بالإضافة إلى قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 204 عبوات ناسفة، تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك بمناطق العمليات، كذلك ضبط عدد من دانات الـ ( RBG ) والهاون التى تستخدمها العناصر التكفيرية للهجوم على الارتكازات الأمنية واكتشاف وتدمير 10 فتحات نفق على الشريط الحدودي برفح.





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