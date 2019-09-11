كوبون خصم بـ 200 جنيه على مشترياتك الاونلاين من كارفور
خصومات كارفور
يقدم كارفور هايبر ماركت خصومات كبيرة على
مشترياتك حتى 12 سبتمبر الجاري بمناسبة العودة للمدارس، من خلال كوبونات خصم
متنوعة من 50 الي 200 جنيه بحسب قيمة مشترياتك من خلال الأونلاين.
ويأتي العرض في اطار تشجيع الشراء عبر تطبيق
ماي كلوب من كارفور ويتم الاستفادة من العرض من خلال وضع الرمز الترويجي الخاص
بالعرض على التطبيق بعد تنزيله واختيار المنتجات كما يتيح كارفور توصيل كافة
المشتريات مجانا لفترة محدودة.
اكواد كوبون خصم كارفور
ويقوم المشتري بادخل كود EG50 للحصول على خصم بقيمة 50 جنيه على مشتريات بقيمة
من 300 جنيه إلى 499 جنيه، وإدخال رمز EG100 للحصول على خصم 100 جنيه على مشتريات
بقيمة من 500 إلى 999 جنيه، وادخال رمز EG200
للحصول على خصم بقيمة 200 جنيه من قيمة مشترياتك بأكثر من 1000 جنيه وهذه العروض
سارية حتى يوم 12 سبتمبر الجاري.
عروض العودة للمدارس من كارفور
ويقدم كارفور هايبر ماركت مجموعة من العروض
المتميزة والتخفيضات على شنط المدارس والأدوات المكتبية من اقلام وكراسات وكشاكيل
وكراسات رسم والوان بمناسبة العودة إلى المدارس، ومن أهم تلك العروض شنط مدرسية
تبدأ من سعر 100 جنيه ولانش بوكس من سعر 8 جنيهات، ومقلمة بداية من سعر 18 جنيه،
وسعر ألوان المياه بداية من 30 جنيه، وغيرها من العروض نستعرضها فيمايلي.
أسعار الأدوات المدرسية في كارفور:
عروض كارفور اونلاين
ويقدم كارفور من خلال موقعه على شبكة
الانترنت أو تطبيق ماي كلوب مجموعة من العروض الحصرية والتخفيضات على كافة
المنتجات سواء عروض المنتجات الغذائية بكافة أنواعها أو الملابس سواء رجالي أو
حريمي أو أطفالي، والأجهزة والالكترونيات ومستلزمات المنزل ومستلزمات العناية
الشخصية، وبأسعار مميزة وفئات مختلفة تتناسب مع كافة الميزانيات في مصر.
الشراء اونلاين من كارفور
اطلق كارفور خدمة
جديدة لعملائه فى جميع محافظات مصر وهى خدة الشراء اونلاين من خلال موقع كارفور
الرسمى والتوصيل مجانا وامكانية الدفع عن طريق الفيزا او الدفع عند استلام المنتح،
وامكانية ارجاع المنتج طبقا لسياسة الاسترجاع الخاصة بكارفور، ويم التوصيل بحد
اقصى في خلال 6 ايام من عملية الشراء.
برنامج نقاط
كارفور ماى كلوب My Club
اطلقت كارفور بداية
عام 2019 برنامج ماى كلوب وهو برنامج نقاط كارفور لتجميع النقاط بعد كل عملية شراء
وامكانية استبدال النقاط بعد ذلك بمنتجات من جميع فروع كارفور المنتشرة بجميع
انحاء الجمهورية حيث أن المائة نقطة تحسب بحوالي 50 جنيه، وتحسب النقاط على
البرنامج بعد كل عملية شراء من خلال باركود يتم تسجيله على ماكينة الكاشير.
إنشاء أول متجر لكارفور بدولة الإمارات
افتتحت كارفور أول
هايبر ماركت عام 1995 في سيتي سنتر ديرة بالإمارات العربية المتحدة، ثم تزايدت
متاجر كارفور خلال السنوات الماضية ووصل عددها إلى 175 متجراً منتشرة في 15 دولة
في جميع أنحاء المنطقة، وتقدّم خدماتها إلى أكثر من 200 ألف عميل يومياً.
لدى كارفور العديد من
متاجر الهايبر ماركت والسوبر ماركت المختلفة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لقاعدة
عملائها المتنوعة. وتماشياً مع التزام كارفور بتقديم أكبر مجموعة من المنتجات
عالية الجودة والقيمة مقارنةً بالسعر، تقدم متاجر كارفور اليوم خدمات لا مثيل لها
بتوفير أكثر من 100000 منتج غذائي وغير غذائي، بالإضافة إلى آلاف السلع المنزلية.
وتحرص متاجر كارفور
حرصاً شديداً على مكافأة عملائها الأوفياء وتقديم تجربة تسوّق فريدة وممتعة مع
العديد من العروض الخاصة والعروض الترويجية على مدار العام. كما تلتزم متاجر
كارفور بالاستمرار بالعمل على توسعة أعمالها لتقدم خدماتها في المواقع الملائمة في
جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، ليستمتع جميع العملاء بتجربة تسوق رائعة
في كل يوم.
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