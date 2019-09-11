كوبون خصم بـ 200 جنيه على مشترياتك الاونلاين من كارفور

إنشاء أول متجر لكارفور بدولة الإمارات

افتتحت كارفور أول هايبر ماركت عام 1995 في سيتي سنتر ديرة بالإمارات العربية المتحدة، ثم تزايدت متاجر كارفور خلال السنوات الماضية ووصل عددها إلى 175 متجراً منتشرة في 15 دولة في جميع أنحاء المنطقة، وتقدّم خدماتها إلى أكثر من 200 ألف عميل يومياً.

لدى كارفور العديد من متاجر الهايبر ماركت والسوبر ماركت المختلفة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لقاعدة عملائها المتنوعة. وتماشياً مع التزام كارفور بتقديم أكبر مجموعة من المنتجات عالية الجودة والقيمة مقارنةً بالسعر، تقدم متاجر كارفور اليوم خدمات لا مثيل لها بتوفير أكثر من 100000 منتج غذائي وغير غذائي، بالإضافة إلى آلاف السلع المنزلية.

وتحرص متاجر كارفور حرصاً شديداً على مكافأة عملائها الأوفياء وتقديم تجربة تسوّق فريدة وممتعة مع العديد من العروض الخاصة والعروض الترويجية على مدار العام. كما تلتزم متاجر كارفور بالاستمرار بالعمل على توسعة أعمالها لتقدم خدماتها في المواقع الملائمة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، ليستمتع جميع العملاء بتجربة تسوق رائعة في كل يوم.