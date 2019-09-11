عبد المحسن سلامة: ما يحدث في مصر حاليًا "ثورة تعمير" (فيديو)

قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين السابق، إن المساحة المعمورة في مصر، قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، كانت من 6% إلى 7%، لافتًا إلى أن هناك خطة الآن لمضاعفة هذه المساحة من 12% إلى 14%.





وأضاف "سلامة"، خلال حواره مع برنامج "حديث المساء"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، أن البعض يتخيل أن التعمير "طريق أسفلت" ومبنى، موضحًا أن التعمير ينشأ حياة كاملة "بيت، طريق، مصنع، مزرعة، وكل وسائل الحياة".





وأكد نقيب الصحفيين السابق، أن ما يحدث في مصر حاليًا هو "ثورة تعمير"، مشيرًا إلى أن التعمير له عوائد اقتصادية، متابعًا: "البعض يختصر المسلة في طريق أسفلت ومبنى، ولكن المسألة عبارة عن إعمار متكامل، وحياة كبيرة، وتوفير فرص عمل، وزيادة في العائد الاقتصادي لزيادة الناتج المحلي".





وأوضح "سلامة"، أن مصر تقوم بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة بمشروعات ضخمة للبنية التحتية من خلال ثورة تعمير يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستكملًا: "زراعة الأشجار المثمرة لها قواعد لزراعتها حتى تثمر وتنتج، والبشر مثلهم مثل الأشجار؛ يثمرون عندما يحصلون على مساحتهم".





وأشار نقيب الصحفيين السابق، إلى أن المشروعات الزراعية والسكنية والتعليمية وغيرها تؤسس لدولة حديثة تواكب العصر، مؤكدًا أن ما يحدث في مصر الآن هو قصة كبيرة لإعمار مساحات كبيرة من الأراضي حتى تعود بالمردود على الناتج المحلي، وعلى جميع القطاعات.





ومن الجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أن تولى منصب رئيس الجمهورية، وهو يضع ملف التعمير في أولوياته؛ حيث وجه بإنشاء الكثير من المشروعات السكنية، كما حرص على بناء الطرق الجديدة، وإنشاء بنية تحتية قوية.





ومن أهم المشروعات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه قام بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تمثل مجتمع عمراني متكامل؛ يجمع بين المناطق السكنية، والمدارس، والجامعات، والحي الحكومي، ويتوافر به كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن المصري، وتتاح لجميع المواطنين.



