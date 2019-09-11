وزير الطاقة السعودي ونظيره الروسي يناقشان خطط العمل المستقبلية في إطار اتفاق "أوبك+"
ناقش وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك، خطط العمل المستقبلية في إطار اتفاق "أوبك+".
وبحث الجانبان الجهود الثنائية المبذولة للمحافظة على توازن سوق النفط العالمية واستقرارها، وكذلك خطط العمل المستقبلية في إطار اتفاق "أوبك+".
جاء ذلك، خلال اللقاء الذي جمع الوزيرين، اليوم الأربعاء، في إطار اللجنة السعودية- الروسية المشتركة.
وناقش الوزيران خلال الاجتماع، تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين؛ بما في ذلك الاستثمار في مجالات الطاقة. وأعرب الجانبان عن تقديرهما للحوار القائم بين المملكة وروسيا، وإيمانهما بضرورة استمراره، وتطوير التعاون الثنائي في جميع المجالات، وتذليل ما يواجه ذلك التعاون من عقبات.
وبحث الطرفان خلال اللقاء، أوجه التعاون المشترك في قطاع الطاقة، والجهود السعودية- الروسية المبذولة للمحافظة على توازن سوق النفط العالمية واستقرارها، وخطط العمل المستقبلية في إطار اتفاق "أوبك+"، كما تطرَّق اللقاء إلى سُبل تذليل العقبات، التي قد تواجه الاتفاقيات المشتركة بين البلدين في قطاعات الطاقة المختلفة.
هذا والتقى وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس الثلاثاء، في جدة، بوزير الطاقة الروسي الكساندر نوفاك.
وجرى خلال اللقاء، بحث المزيد من التنسيق وتطوير العلاقات، والتعاون الثنائي بين المملكة وروسيا.
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