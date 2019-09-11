هشام الجخ لــ" منتدى الصفوة ": أعاني من سرقة دواويني وبطئ إجراءات التقاضي القانونية

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قال الشاعر هشام الجخ، هويس الشعر العربي ؛ خلال مشاركته في فعاليات الجلسة التخصصية التي عقدها "منتدى الصفوة" بعنوان "القرصنة والتزييف.. تحديات تواجه دور النشر في مصر" أنه يعاني من مشكلة في نشر دواوينه ؛ وأنه متهم منذ 2010 حتى 2016 بسرقة أشعار شخص أخر، حتى حكمت المحكمه ببراءته في 2016، معربا عن استياؤه من طول مدة انتظار الحكم؛ وبطئ إجراءات التقاضي القانونية.



وأوضح الجخ خلال جلسة المنتدى؛ أن المعاناة في الإجراءات القانونية صعبة ؛ والبطئ في العدل ظلم، وأنه لابد أن يتسم العدل المصري بالإنجاز والسرعة.



وقال أنه أصدر ديوانه الأول في 2017، وتعرض بعدها لطلب التوقيع على دواوين أخرى ليست له في مقابل مادي ولكنه رفض بشكل قطعي ؛ وذكر أنه يعاني أيضا من سرقة دواوينه وطباعتها في دور نشر غير مرخصة، ويكتشف ذلك من خلال طلب الجمهور توقيعه على نسخ منها ؛ وألقى الجخ على الحضور قصية " تيودورا " وأكد أن شعره مكتوب ومسموع ومرئي فيديو وصوت ونص.



شارك في اللقاء بالحضور والحديث عدد من الخبراء والمهتمين بالمجال والناشرين وفي مقدمتهم الكاتب والمفكر والروائي يوسف القعيد ؛ والدكتور هيثم الحاج علي ؛ رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ وسعيد عبده رئيس اتحاد النشرين المصريين ؛ والدكتورة هالة عثمان أستاذ القانون الجنائي ؛ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة.



الجدير بالذكر أن المنتدى: يعتبر مركز فكري منبثق عن واحدة من مؤسسات المدني المعنية بقضايا المجتمع وهي مؤسسة عدالة ومساندة المشهرة برقم 10452 – القاهرة ؛ وتسمية المنتدى تنبع من أنه تجمع للنخبة المدنية بمختلف أطيافها وتنوعاتها الفكرية والأيديولوجية للنقاش حول كافة القضايا التي تهتم بها الدولة المصرية (حكومة وشعبًا)، وذلك بما يمكن من الاستفادة بصورة منظمة وعلمية من المخزون الفكري والثقافي لرموز المجتمع المصري ومناراته.