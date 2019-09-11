اتّفاق على تشكيل حكومة انتقالية في جنوب السودان

أكد رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، وزعيم المعارضة المسلحة ريك مشار توصلهما لتفاهمات مهمة حول القضايا العالقة من اتفاقية السلام، وذلك خلال الجلسة الثانية للاجتماعات المشتركة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي بالعاصمة جوبا.





وقال كير في تصريحات مقتضبة للصحافيين بعد الاجتماعات: "المحادثات بيننا تمضي بصورة جيدة، وصلنا إلى حلول حول معظم القضايا، أؤكد لكم أن الأمور تمضي بصورة جيدة".





من جانبه قال مشار في تصريحات صحافية بالقصر الرئاسي: "أحدثنا اختراقات مهمة حول القضايا التي تعيق تنفيذ اتفاق السلام، أحرزنا تقدماً كبيرا في نقاشاتنا مع الرئيس كير".





وأوضح مشار أن النقاشات بينه والرئيس كير ستستمر في قمة الهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا إيغاد، التي سيتحدد موعدها في الايام القليلة المقبلة.





من جانبه صرح رئيس لجنة الفترة ما قبل الانتقالية، توت قلواك، بأ الاجتماع خلص إلى تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في 12 نوفمب المقبل، على أن توضع لجنة مشتركة من الحكومة والمعارضة لمواصلة النقاش حول عدد الولايات وحدودها وتسليم تقريرها النهائي لرئيس الجمهورية وزعيم المعارضة المسلحة قبيل انعقاد قمة إيغاد المقبلة.