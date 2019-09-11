رولا رزق: تكريمي في مهرجان أبو ظبي الإذاعي شرف كبير
واضافت مارينا في تصريحات لها اليوم، انها سوف تتطرق في البرنامج، للحديث عن جمال العقل، وهو الأهم لمن تريد الدخول في مسابقات الجمال المختلفة من حيث الثقافة والذكاء والاهتمام بكل الامور العامة التي من الممكن ان تسأل لاي متسابقة تريد الدخول في مسابقات الجمال بالوطن العربي .
خطوط الجمال والموضة في 2019
أوضحت مجلة ستايل العالمية المُتخصصة في عالم الموضة والجمال أوضحت أن لون الأخضر الفيروزي من الألوان الزاهية والمناسبة للظهور في المناسبات والسهرات خاصة مع صاحبات البشرة الخمرية.
وأشارت إلى أن هذا اللون يُمكن تنسيق الأحذية ذات الكعب العالي المزينة بالألوان الذهبي آو الأسود.
ايقونة الجمال
وتستلهم الكثيرات إطلالاتهن من عروض الأزياء العالمية في كل موسم، وذلك قد يحدث من دون الالتفات إلى مسألة من يضع اتجاهات الموضة ومن يلهم المصممين وبيوت الأزياء العالمية؛ فمن المفيد معرفة أنه وفي كثير من الأحيان، يستلهم المصممون إبداعاتهم من محيطهم؛ إذ يخطفون أحيانًا توليفات الألوان من الطبيعة، وأوقات أخرى يستخدمون أقمشة برزت في مواقف أو حقب زمنية معينة، لكن في مرات كثيرة، يستلهم المصمم إبداعاته من نجوم عالميين استطاعوا التأثير على جمهورهم وتركوا في قلوبهم وعقولهم بصمة مؤثرة، ولعل من أهم النجوم الذين تركوا أثرًا راسخًا في الموضة رغم بعضهم: مارلين مونرو، أودري هيبورن، بوب مارلي، إلفيس بريسلي.
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