رولا رزق: تكريمي في مهرجان أبو ظبي الإذاعي شرف كبير عبرت الإعلامية رولا رزق، عن سعادتها بالتكريم الذي حصلت عليه مؤخرا من مهرجان ابو ظبي الإذاعي في دورته الجديدة، مشيرة الي أن التكريم يعد شرف كبير لها، وإضافة الي مشوارها الإعلامي.





وقالت رولا رزق، في تصريحات لها اليوم الأربعاء، أن كل تكريم تحصل عليه يضعها امام مهمة كبيرة، وهي أن تقدم الأفضل لدي الجمهور، مشيرة الي أن تكريم مهرجان أبو ظبي الإذاعي لعام 2019، هو بداية وليس نهاية.





وتعد رولا رزق، هي من أشهر خبيرات الموضة والجمال، وقد تطرق بها الحال لأن تصبح من أشهر مذيعهات الخليج، بينما يعرض لها برنامج "الموضة مع رولا"، والذي يعرض علي قناة أبو ظبي الخليجية.





و تستعد ملكة جمال بغداد ووصيفة دولة العراق مارينا العبيدي، لتقديم برنامجها التليفزيوني الأول الذي يحمل اسم "الموضة والجمال" وسوف يهتم بجميع الأزياء والاطلالات الجديدة التي تخص المرأة.

واضافت مارينا في تصريحات لها اليوم، انها سوف تتطرق في البرنامج، للحديث عن جمال العقل، وهو الأهم لمن تريد الدخول في مسابقات الجمال المختلفة من حيث الثقافة والذكاء والاهتمام بكل الامور العامة التي من الممكن ان تسأل لاي متسابقة تريد الدخول في مسابقات الجمال بالوطن العربي .

















واختتمت أن البرنامج الذي سيقدم علي شاشة MBC مصر مع بداية الفصل الشتوي المقبل، تعاقدت عليه منذ اسابيع وسوف يذاع علي الهواء مباشرة، بينما يتم خلال الفترة الحالية اعداد الديكورات اللازمة للبرنامج.











خطوط الجمال والموضة في 2019 أوضحت مجلة ستايل العالمية المُتخصصة في عالم الموضة والجمال أوضحت أن لون الأخضر الفيروزي من الألوان الزاهية والمناسبة للظهور في المناسبات والسهرات خاصة مع صاحبات البشرة الخمرية. وأشارت إلى أن هذا اللون يُمكن تنسيق الأحذية ذات الكعب العالي المزينة بالألوان الذهبي آو الأسود.















