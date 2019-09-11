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رولا رزق: تكريمي في مهرجان أبو ظبي الإذاعي شرف كبير

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 05:28 م
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رولا رزق: تكريمي في مهرجان أبو ظبي الإذاعي شرف كبير
رولا رزق
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الفجر الفني
 
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رولا رزق: تكريمي في مهرجان أبو ظبي الإذاعي شرف كبير عبرت الإعلامية رولا رزق، عن سعادتها بالتكريم الذي حصلت عليه مؤخرا من مهرجان ابو ظبي الإذاعي في دورته الجديدة، مشيرة الي أن التكريم يعد شرف كبير لها، وإضافة الي مشوارها الإعلامي.

وقالت رولا رزق، في تصريحات لها اليوم الأربعاء، أن كل تكريم تحصل عليه يضعها امام مهمة كبيرة، وهي أن تقدم الأفضل لدي الجمهور، مشيرة الي أن تكريم مهرجان أبو ظبي الإذاعي لعام 2019، هو بداية وليس نهاية.

وتعد رولا رزق، هي من أشهر خبيرات الموضة والجمال، وقد تطرق بها الحال لأن تصبح من أشهر مذيعهات الخليج، بينما يعرض لها برنامج "الموضة مع رولا"، والذي يعرض علي قناة أبو ظبي الخليجية.

وتستعد ملكة جمال بغداد ووصيفة دولة العراق مارينا العبيدي، لتقديم برنامجها التليفزيوني الأول الذي يحمل اسم "الموضة والجمال" وسوف يهتم بجميع الأزياء والاطلالات الجديدة التي تخص المرأة.

 

واضافت مارينا في تصريحات لها اليوم، انها سوف تتطرق في البرنامج، للحديث عن جمال العقل، وهو الأهم لمن تريد الدخول في مسابقات الجمال المختلفة من حيث الثقافة والذكاء والاهتمام بكل الامور العامة التي من الممكن ان تسأل لاي متسابقة تريد الدخول في مسابقات الجمال بالوطن العربي .



نتيجة بحث الصور عن خطوط الجمال والموضة في 2019


واختتمت أن البرنامج الذي سيقدم علي شاشة MBC مصر مع بداية الفصل الشتوي المقبل، تعاقدت عليه منذ اسابيع وسوف يذاع علي الهواء مباشرة، بينما يتم خلال الفترة الحالية اعداد الديكورات اللازمة للبرنامج.

نتيجة بحث الصور عن مارينا العبيدي


خطوط الجمال والموضة في 2019

أوضحت مجلة ستايل العالمية المُتخصصة في عالم الموضة والجمال أوضحت أن لون الأخضر الفيروزي من الألوان الزاهية والمناسبة للظهور في المناسبات والسهرات خاصة مع صاحبات البشرة الخمرية.

 

وأشارت إلى أن هذا اللون يُمكن تنسيق الأحذية ذات الكعب العالي المزينة بالألوان الذهبي آو الأسود.




مارينا العبيدي تستعد لتقديم الموضة والجمال على MBC مصر


ايقونة الجمال

وتستلهم الكثيرات إطلالاتهن من عروض الأزياء العالمية في كل موسم، وذلك قد يحدث من دون الالتفات إلى مسألة من يضع اتجاهات الموضة ومن يلهم المصممين وبيوت الأزياء العالمية؛ فمن المفيد معرفة أنه وفي كثير من الأحيان، يستلهم المصممون إبداعاتهم من محيطهم؛ إذ يخطفون أحيانًا توليفات الألوان من الطبيعة، وأوقات أخرى يستخدمون أقمشة برزت في مواقف أو حقب زمنية معينة، لكن في مرات كثيرة، يستلهم المصمم إبداعاته من نجوم عالميين استطاعوا التأثير على جمهورهم وتركوا في قلوبهم وعقولهم بصمة مؤثرة، ولعل من أهم النجوم الذين تركوا أثرًا راسخًا في الموضة رغم بعضهم: مارلين مونرو، أودري هيبورن، بوب مارلي، إلفيس بريسلي.


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