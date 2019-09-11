وزارة الداخلية تفتح باب الترشح لانتداب أطباء صحة عمومية عن طريق التعاقد

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاربعاء في بلاغ لها عن فتح باب الترشح لانتداب أطباء صحة عمومية عن طريق التعاقد وضبطت تاريخ 16 سبتمبر الجاري كآخرأجل لقبول الترشحات.

واستعرض البلاغ أبرز الشروط المضبوطة للترشح على غرار أن لا يتجاوز سن المترشح 40 سنة على الاكثر في أول جانفي من سنة فتح المناظرة

وفي حالة تجاوزه للسن القانونية عليه ارفاق الوثائق المطلوبة بشهادة تثبت انجازه لخدمات مدنية فعلية او ترسيمه بأحد مكاتب التشغيل والعمل المستقل

وان يكون حائزا على شهادة الدكتوراه في الطب او شهادة معترف بمعادلتها.

كما يتعين على المترشح تقديم ملف يحتوي وجوبا على مطلب ترشح محرر على ورق عادي يتضمن نوع الانتداب والاختصاص ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية وسيرة ذاتية ونسخة من الشهادات المتعلقة بالتربصات التكوينية غير المندرجة ضمن سنوات الدراسة اضافة لنسخة من الشهائد العلمية مصحوبة بالنسبة الى الشهائد الاجنبية بنسخة من شهادة معادلة وكشف لمعدل اعداد سنة التخرج.

ونبهت الوزارة انه يقع الغاء الترشحات التي ترد غير مرفقة بكامل الوثائق المطلوبة والإرشادات اللازمة او بعد تاريخ ختم الترشحات.

وأضافت الوزارة أن مطالب الترشح توجه مرفوقة بكامل الوثائق المطلوبة على العنوان التالي: وزارة الداخلية - الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية (مصلحة المناظرات والاختبارات المهنية) 24-26 شارع الحرية - تونس، وذلك قبل تاريخ ختم الترشحات.