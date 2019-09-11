القيروان تتصدر ترتيب الولايات بخصوص التحركات الاحتجاجية خلال شهر اوت الماضي

تصدرت ولاية القيروان ترتيب الولايات التي تسجل تحركات احتجاجية على غرار الأشهر والسنوات الماضية حيث عرفت لوحدها خلال شهر أوت المنقضي 166 تحركا احتجاجيا حسب ما جاء بتقرير المرصد التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول الاحتجاجات

الجماعية والانتحار والعنف خلال شهر اوت 2019

ولفت التقرير الى أن كل من ولايتي نابل وسيدي بوزيد سجلتا على التوالي 69 و67 تحركا احتجاجيا فولايتي قفصة وصفاقس ب 43 تحرك اجتماعي ثم تأتي ولاية سوسة ب 35 تحرك وتطاوين ب 31تحرك فولاية تونس العاصمة ب 29 تحرك.

وأفاد التقرير أن أغلب التحركات التي عرفها شهر اوت 2019 جاءت في شكل عفوي فنصف التحركات التي خاضها المواطن كانت بطريقة مباشرة على خلفية الإشكال الذي واجهه مقابل 147 من التحركات عفوية و 150 عشوائية.