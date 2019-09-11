عودة بطاحات جزيرة جربة إلى نشاطها بعد توقفها منذ منتصف ليلة أمس

استأنفت بطاحات جزيرة جربة نشاطها الطبيعي بعد ظهر اليوم الأربعاء، الحركة منذ منتصف الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الربعاء، بسبب دخول أعوانها في إضراب مفاجئ كان من المقرر أن يتواصل لمدة يومين، وفق ما ذكره الكاتب العام المساعد للنقابة الاساسية لاعوان بطاحات جربة، لزهر الجويلي.

ويأتي تعليق هذا الاضراب، حسب ذات المصدر، بعد أن تعهد الامين العام للاتحاد التونسي للشغل بالنظر في المسالة وذلك بمقتضى مراسلة تلقتها النقابة في الغرض.

يذكر أن اعوان البطاحات كانوا قد علقوا اضرابهم في 3 مناسبات سابقة وذلك من أجل منح فرصة للتفاوض بين كل من النقابة ووزارة التجهيز والاطراف الحكومية ذات العلاقة بشأن مطالبهم والمتمثلة في تعزيز الموارد البشرية ووضع قانون أساسي يتحول بمقتضاه إشراف ادارة البطاحات من وزارة التجهيز الى وزارة النقل، فضلا عن مطالب مادية منها المطالبة بمنحة الابحار.